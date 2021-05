Els Reis inauguren Fitur 2021, la gran aposta per la reactivació del turisme

Els Reis Felip i Letizia han inaugurat aquest dimecres la 41º edició de la Fira Internacional de Turisme (Fitur), que se celebra a Ifema Madrid fins diumenge com la gran aposta estratègica del Govern espanyol per a la recuperació del turisme.





Felip i Leticia a Fitur @ep





En concret, la seva visita ha començat al pavelló 10, dedicat en part a l'oferta internacional, amb autoritats i la presència del primer ministre de Geòrgia, Irakli Garibashvili, i han presenciat diverses exhibicions o espectacles artístics de diferents països.





Ja dins del pavelló 9, han continuat la visita a l'estand de Turespaña, amb una llarga parada per saludar els consellers de les comunitats autònomes. En aquest enclavament, han mostrat el seu suport als projectes turístics de les diferents regions d'Espanya.





A la comitiva que acompanyava els Reis figuraven, entre d'altres, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, i la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.





Després, els Reis han realitzat un recorregut per diversos estands d'algunes empreses espanyoles, com Iberia, per mostrar-los el seu suport i s'han detingut en un 'photocall' per saludar diferents representacions de països participants.





A continuació, va tenir lloc l'acte d'inauguració de Fitur, que va comptar amb el president d'Ifema Madrid, José Vicente dels Mossos, i el president del Comitè Organitzador de Fitur 2021. Tots dos han volgut agrair el "incondicional suport" del príncep Felip i Letizia, juntament amb el de les comunitats autònomes, organitzacions i països internacionals.





A l'acabar l'acte, els Reis van visitar els estands de Teatre Real i el de Ràdio Nacional d'Espanya (RNE).





REACTIVACIÓ DEL SECTOR





Organitzada per Ifema Madrid, del 19 al 23 de maig, la fira reunirà més de 5.000 participants dels cinc continents, amb presència de totes les comunitats autònomes, empreses i destinacions de 55 països, i 37 representacions oficials, al que se suma en aquesta edició la participació de professionals de 79 nacionalitats en la seva nova plataforma digital Fitur LIVEConnect.





La fira estarà enfocada a la reactivació d'un sector estratègic per a l'economia i, molt especialment, per a Espanya, un dels més competitius del món en matèria de turisme, segons el Fòrum Econòmic Mundial, i on la contribució d'aquesta indústria ha arribat a representar el 2019, en termes d'ocupació i PIB, prop del 13%.