Un artista italià guanya 15.000 euros al vendre una escultura invisible

Salvatore Garau és un artista italià que ha aconseguit una cosa de la que ningú havia estat capaç: subhastar i vendre una escultura invisible. L'obra en qüestió es diu 'Io sono' (jo sóc) i és immaterial, és a dir, no existeix, però Garau ha guanyat 15.000 euros al vendre-la.





Moltes persones han criticat l'artista pel que ha passat, però Garau s'ha defensat assegurant que la seva obra és el buit, no res. "El buit no és més que un espai ple d'energia, i encara que el buidem i no quedi res, segons el principi d'incertesa de Heisenberg, aquest no té un pes. Per tant, té energia que es condensa i es transforma en partícules, és a dir, en nosaltres", ha assenyalat.





Sens dubte, que vengui una escultura inexistent per diversos milers d'euros sorprèn. Però Salvatore va més enllà, i exigeix al seu comprador que col·loqui la seva obra en un espai lliure d'obstruccions, d'uns 150x150 cm. Aquesta i altres instruccions aniran assenyalades en un certificat de garantia, que l'italià signarà i segellarà abans de lliurar-lo a l comprador de la seva escultura invisible.





"Quan decideixo 'exhibir' una escultura immaterial en un espai donat, aquest espai concentrarà certa quantitat i densitat de pensaments en un punt precís, creant una escultura que des del meu títol només ha de prendre les formes més variades. Després de tot, no li donem forma a un Déu que mai hem vist?", afegia l'artista.







Garau està segur que ha començat una revolució en l'art, ja que va col·locar a Milà la figura invisible 'Buda en contemplació', ara ha venut 'Io sono' i aquesta mateixa setmana ha presentat a Nova York 'Afrodita Piange'.