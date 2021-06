Aquest estiu Renfe torna a donar suport a l'oci, la cultura i el turisme amb bons d'experiències combinades

Vídeo on Jesús Pozo Gerent comercial de Rodalies de Catalunya explica l'oferta d'experiències per a aquest estiu / @ Catalunyapress







Aquest 2021 on la proximitat en els moviments serà clau, Renfe ha apostat per reforçar la seva oferta de bitllets combinats, que permeten arribar a Rodalies a parcs d'atraccions, festivals de música, propostes culturals i espais naturals a un preu molt competitiu per a tot tipus de públic.







L'operador ferroviari vol contribuir a la reactivació de l'oci, la cultura i el turisme i per això ha incorporat més destinacions en la seva oferta respecte a edicions anteriors arribant fins a 22.















Els bitllets combinats de Renfe serviran per anar aquest estiu als festivals Jardins Pedralbes, Grec, Cruïlla, Arts d'Estiu (Barcelona); Canet Rock (Canet de Mar); Vida (Vilanova i la Geltrú); Jardins Terramar (Sitges) o Castell de Peralada.





En paraules de Jesús Pou "de mitjana, entre el 10% i el 15% dels assistents a aquests espectacles arriben en tren i la xifra que puja fins al 25% en el cas de Canet Rock, on costa més arribar en cotxe".







ÀMPLIA OFRETA D'OCI, CULTURAL I TURÍSTICA





L'oferta de l'operador ferroviari inclou plans d'oci familiars com anar a L'Aquàrium (Barcelona), Catalunya en Miniatura (Torrelles de Llobregat), PortAventura World (Vila-seca i Salou), Illa Fantasia (Vilassar de Dalt), Water World ( Lloret de Mar) o RocRoi (Vilanova i la Geltrú).





També proposa estades a l' Hotel Balneari de Vichy Catalan (Caldes de Malavella) , experiències enològiques als cellers Freixenet gràcies al Freixetren (Sant Sadurní d'Anoia) o visites a al Museu del Ferrocarril (Móra la Nova).









Hotel Balneari Vichy Català.





Entre les novetats per aquest estiu, s'ha incorporat l'activitat de EnoBICING Penedès , una ruta cicloturista que comença a l'estació de Lavern-Subirats i acaba amb un tast de vins, i la exposició immersiva de Klimt al Centre d'Arts Digitals Ideal de Barcelona.





A més els amants de la música poden traslladar-se a l' Cerdanya Music Festival, una nova cita musical de l'12 a l'22 d'agost, on participaran artistes de la talla d'Aitana, Gipsy Kings, Hombres G, Manel, Miguel Ríos, Nathy Peluso o Rosario.





Durant l'any 2019, 325.000 viatgers van utilitzar aquests bitllets combinats, generant uns ingressos extra d'1,4 milions d'euros a Renfe. Que també activa aquestes proposta durant tot l'any, així per exemple a la tardor qui vulgui pot gaudir del Festival de Sitges o el Festival Mil·lenni, però també amb el TrenNatura a Ribes de Freser i el Skitren a la Molina , dos dels bitllets combinats més populars, juntament amb el de PortAventura World.