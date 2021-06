L'eclipsi solar del 10 de juny de 2021

El 10 de juny de 2021 es podrà observar un eclipsi de sol anul·lar des del pol nord de la Terra i parcial des d'altres ubicacions de l'hemisferi nord del nostre planeta. Un eclipsi de Sol ocorre quan la Lluna s'interposa entre la Terra i el Sol, quan és total tot el diàmetre de la Lluna cobreix el diàmetre aparent de el Sol en el cel, quan és anul·lar la Lluna deixa un anell al voltant de el Sol ja que no el cobreix totalment. Això és degut a que la distància Terra-Lluna varia i en el moment de l'eclipsi anul·lar està més allunyada amb el que és una mica més petita aparentment de quan ocorre un eclipsi total que la Lluna està més a prop.





Des d'altres llocs de l'hemisferi nord veurem un eclipsi parcial en el qual part de la Lluna tapa una zona petita de el Sol durant un cert temps. Que serà en gran part d'Europa, gran part d'Àsia, nord-oest d'Àfrica, gran part d'Amèrica de Nord, Atlàntic i l'Àrtic.





Per exemple des de Madrid (Espanya) l'eclipsi començarà a les 11h 01m i acabarà a les 12h 29m, tapant un petit trosset de el Sol com podem veure a la següent imatge facilitada pel OAN.









Una altra forma d'apreciar com veurem l'eclipsi i programar-la demà és usant el programa de simulació de el cel Stellarium, triant les hores de l'eclipsi podrem veure la simulació d'aquest per a la nostra ubicació.





Sí volem saber el temps que hi haurà aquest dia la següent pàgina és molt bona: https://www.spaceweather.com/





RECOMANACIONS MOLT IMPORTANTS PER VEURE L'ECLIPSI:





Un eclipsi de Sol és un esdeveniment espectacular però cal tenir moltes precaucions per observar-ho:





- No observar el Sol directament sense la deguda precaució, produeix ceguesa.





1. Mai s'ha d'observar el sol directament amb aparells com càmeres, telescopis, prismàtics ... ni amb filtres no homologats, ni amb ulleres de sol.





2. No utilitzar filtres casolans no homologats (pel·lícules fotogràfiques vetllades, ulleres de sol, radiografies, vidres fumats, ...) ja que no filtren totes les radiacions solars.





3. Es recomana l'ús de filtres homologats, que es venen en òptiques, planetaris i botigues especialitzades.





- Amb prismàtics o telescopis (mai observar directament sense un filtre solar), el podem observar:





- Usant el mètode de projecció sobre alguna cartolina





- Usant filtre Mylar





- Usant altres filtres astronòmics especials





Recordeu que per observar el Sol directament amb telescopis es col·loca el filtre en l'objectiu:





Filtres d'Objectiu (filtre Mylar): Es col·loquen en l'objectiu, són filtres usats per a observació solar





Alguns telescopis de baixa gamma solen tenir filtres SUN per oculars però poden fer mal a la llarga l'ocular o la vista per tant no els heu usar ja que poden ser molt perillosos.





També podeu buscar informació sobre si a la vostra ciutat es va a realitzar algun esdeveniment publico per a l'observació de l'eclipsi, si és així podeu apropar-vos i observar-lo amb ells, sempre respectant les normes per la COVID 19 que segur que us demanaran.





Espero que gaudiu de l'Eclipse i que per a això tinguem uns cels ben clars. 🙂 sort a tots i totes.





