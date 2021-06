Àlaba promociona els seus al·licients turístics entre els quals hi ha tres platges d'interior amb bandera blava

La província d'Àlaba ha presentat a Barcelona el seu programa "Vine a viatjar" que comprèn una sèrie d'interessants propostes per gaudir de totes les oportunitats que ofereix al visitant aquesta província del País Basc, les dues terceres parts de la qual tenen la condició de territori protegit.





Disposa a més de 980 quilòmetres de vies verdes i hi ha 200 noves en projecte, cinc parcs naturals, els de Valderejo, Izkl, Aizkorri-Aratz, Urkiola i Gorbeia, així com espais tan suggestius com la Serra Salvada o les llacunes de Laguardia. I un aspecte insòlit i excepcional: ni més ni menys que tres platges d'interior (Landa, Moskurio o Garaio nord i Salurriaga o Garaio sud) que llueixen amb tot mereixement el seu corresponent Bandera blava i estan totes elles adaptades per a discapacitats.





Pablo-Ignacio de Dalmases





El Turisme Foral proposa dotze de rutes per la província que poden desenvolupar-se en dos o tres dies segons el mitjà de transport utilitzat. Així les dels camins, dels sentits, de les experiències, de les intrahistorias, de les memòries i dels parcs naturals. En elles es pot descobrir la monumentalitat alabesa que manifesta en nou conjunts (Laguardia, Salvatierra, Antoñana, Quejana, Artziniega, Labraza, Peñacerrada, Santa Creu del Campezo i la mateixa capital, tres castells i palaus (Portilla, Lanos i Guevara) i cinc torres (els Varona, abacial de Laguardia, Mendoza, Murga i Orgaz).







Aspecte peculiar del paisatge alabès és la vall salat d'Añana en el qual, sobre com a conseqüència dels sediments deixats per mar fa 200 milions d'anys, van començar a explotar-se unes salines des de la prehistòria, que al segle XII van quedar a càrrec de la Comunitat de Cavallers Hereus de la Reials Salines. Els brolladors existents proporcionen la salmorra de manera natural i en algun d'ells contínua (Sant Engracia, La Hontana, El Pico i Fuentearriba) amb un cabal de dos litres per segon i alt grau de salinitat. La sal s'obté per l'abocament de la salmorra en les eres on es dessequen al sol a una temporada que va de maig a octubre. El resultat és un producte ecològic i natural d'excel·lent qualitat. També resulta impressionant contemplar el salt d'aigua més alt d'Espanya, que és el del Nervión, amb més de dos-cents metras de caiguda al buit.





Un clàssic és la comarca de la Rioja Alabesa en què es produeixen vins excepcionals i les cellers han anat creant una arquitectura de el vi en la qual destaquen les obres creades per Santiago Calatrava i Frank Ghery.





Tot això sense oblidar la capital, la ciutat de Vitòria, amb la seva catedral de Santa Maria, que data del segle XIII, va ser primer parròquia, després col·legiata i en el XIX va ser elevada a seo metropolitana. És una veritable joia de l'art medieval que ha estat enterament restaurada a principis de el present segle. Situada a la part alta del turó on va sorgir la ciutat, va estar adossada a les seves muralles. El perímetre urbà pot recórrer bé a l'aire de cadascú, bé seguint algun dels itineraris que es suggereixen: el de la "ametlla medieval", "el silenci de la ciutat blanca" o el "anell verd".





Sobre tots aquests aspectes i molts més va ser oferta àmplia informació a la ciutat comtal per la directora foral de Turisme, Cristina González, a la qual van acompanyar el gerent de la Fundació catedralícia de Vitòria, Ion Lasa, el director general de la Fundació Vall salat de Añana, Pablo de Oraa i el director de Turisme, Felipe García.