Una dona de 30 anys es fa passar per la seva filla de 13 per passar el dia sencer al col·legi

Casey García, una mare de San Elizario, Estats Unit s, ha volgut provar que la seguretat en el col·legi de la seva filla no és suficient, i sens dubte ho ha aconseguit. La dona, de 30 anys, es va disfressar i es va fer passar per la seva filla de 13 anys per infiltrar-se al col·legi de la seva filla i fer-se passar per ella. García va aconseguir la seva gesta i el va compartir per xarxes socials per denunciar la situació, el que ha provocat la seva detenció.





En una de les classes que va realitzar la mare, una professora li va demanar que si us plau, guardés el telèfon mòbil. Llavors García va pensar que l'havien descobert, però no va ser així: va poder seguir a classe i va aguantar fins a l'hora de sortir.

















"He estat aquí tot el dia, cara a cara amb els professors. ¿Semblo un estudiant de setè grau? És impressionant que no s'hagin adonat", relata la mare enfurismada en un vídeo de Youtube. "Els professors estaven més preocupats per la meva telèfon que per qui era jo", lamenta.







Casey volia visibilitzar la poca seguretat que hi ha al col·legi tement que qualsevol dia es produeixi un tiroteig: "Els dic que ara mateix necessitem una major seguretat a les nostres escoles, això és el que he tractat de demostrar", afirma al vídeo.





No obstant això, res va sortir com s'esperava, i ha estat acusada de violació de domicili i manipulació de registres governamentals, acabant detinguda.