Els operadors turístics anglesos amenacen amb penjar el cartell de vacances fins al setembre

On the Beach el major operador turístic només en línia de Regne Unit està tancat. No ven vacances fins al setembre. Els seus competidors han amenaçat a el govern britànic amb fer el mateix, per aconseguir que el govern els permeti viure després d'instaurar el semàfor vermell que impedeix contractar viatge més enllà de 8 destinacions concrets dels quals diversos són illes petites i remotes com Fèroe o Malvines, o llocs minúsculs com Gibraltar. Per això, en el que va de 2021 les sortides internacionals dels britànics van disminuir un 82%.









Per això més agents i majoristes podrien suspendre les seves operacions durant tot aquest estiu tot i que el Govern no respon.





Fins ara, l'únic destí important va ser Portugal, però això va durar fins al 4 de juny, quan es va declarar que també tenia risc i, per tant, ja no es pot volar sense complicacions.





Potser per això Easyjet va procedir a donar de baixa de la base de vols en venda les operacions per a juliol en diversos aeroports espanyols. En el cas de Mallorca, es mantenen només dos vols setmanals quan habitualment aquesta companyia operava més de sis vols diaris d'un únic aeroport de Londres.





També WizzAir, una de les low-cost, va anunciar que volarà des de diversos aeroports de l'illa a Jersey, una petita illa al canal, amb una capacitat molt limitada d'allotjaments.





El Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC), per influència dels associats britànics, dimecres passat va demanar formal i públicament que el govern del Regne Unit havia d'abandonar el sistema de semàfors "fallit i perjudicial" si vol salvar el seu sector turístic de l' col·lapse total a l'incentivar des del govern una política per promoure els viatges interiors i evitar la sortida de diners.