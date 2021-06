Una balena s'empassa i escup a un pescador als Estats Units

Un bus que es dedica a pescar llagostes als Estats Units ha escapat il·lès després de ser empassat per una balena geperuda. Michael Packard, de 56 anys, ha explicat a mitjans locals nord-americans que, quan estava bussejant davant de la costa de Provincetown, Massachusetts, es va trobar de cop i volta amb la balena i se'l va empassar.





"Vaig estar a la boca tancada durant uns 30 a 40 segons abans que sortís a la superfície i em escopís", va assegurar Packard a Facebook. "Estic molt masegat, però no tinc ossos trencats".





balena @ep





El Cape Cod Times informa que Packard va ser tret de l'aigua per un tripulant del seu vaixell i van tornar a la riba, on va ser transportat a l'Hospital de Cape Cod.





Mentre encara s'està recuperant del dany dels teixits tous, Packard li va dir al diari que tornarà a l'aigua tan aviat com es recuperi. Packard li va dir a WBZ-TV que estava a uns 45 peus de profunditat en l'aigua quan de sobte va sentir "aquest gran cop i tot es va enfosquir". Inicialment va témer haver estat atacat per un tauró.





"Després vaig palpar i em vaig adonar que no hi havia dents i no hi havia sentit, realment, un gran mal", va dir. "I després em vaig adonar, i vaig pensar: Déu meu, estic a la boca d'una balena. Estic a la boca d'una balena i està tractant d'empassar-me ".





Packard encara portava el seu equip de busseig i aparell de respiració dins de la boca de la balena, que va dir que estava completament a les fosques. Tement no sortir viu, va pensar en la seva dona i fills.





Després d'aproximadament mig minut, va sortir a la superfície de l'aigua i va començar a moure el cap d'un costat a un altre.





"Em van llançar a l'aire i vaig caure a l'aigua", va recordar Packard. "I jo era lliure, i simplement flotació allà ... No podia creure-ho. No podia creure que hagués sortit d'això".