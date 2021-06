Marroc "castiga" a Espanya al cul dels seus propis ciutadans

El primer estiu després de la pandèmia està al caure i amb ell torna l'incontenible desig de molts treballadors d'utilitzar el període de vacances per viatjar i veure als seus familiars després de les mesures de confinament forçós o de limitació de moviments viscudes en els mesos anteriors. És aquesta una oportunitat especialment esperada per aquells immigrants d'origen africà que treballen a Europa i aprofiten aquest temps de descans per acudir als seus països d'origen per tal de retrobar-se amb els seus i portar-los béns i productes amb els quals contribuir a millorar les seves condicions de vida. Els espanyols estem acostumats a la imatge d'aquells milers de marroquins que travessen durant els mesos estivals la península per arribar, a través de la ciutat autònoma de Ceuta, a al país veí. Una imatge que hi va haver d'interrompre l'estiu anterior en nom de la inamovibilitat decretada per impedir l'extensió de la pandèmia però que, pel que sembla, tampoc podrem contemplar aquest any.





El govern marroquí ha anunciat el seu propòsit de que els seus nacionals no accedeixin al seu país d'origen a través de camí tradicional, el més curt i econòmic, que és travessant la península, sinó que els obliga a fer-ho des de ports francesos, italians o de cas portuguesos . No ha dissimulat les seves intencions, que són palmàries: perjudicar Espanya i als industrials espanyols perquè el pas dels vehicles de vacances genera una beneficiosa repercussió econòmica per la despesa que els transeünts realitzen en combustibles, alimentació, peatges, etc. D'aquesta manera, el Marroc intenta, un cop més, coaccionar Espanya tractant d'aconseguir alguna cosa que és impossible: que el nostre govern es separi un mil·límetre de la legalitat internacional que segueix considerant a Sàhara Occidental com un territori no autònom pendent d'autodeterminació i de què Espanya segueix sent la potència responsable "de iure".





El cas és que no només Espanya, tampoc la Unió Europea està per la labor de conculcar la legalitat internacional i tot fa pensar que el tardà i il·legal suport de l'atrabiliari Trump a l'ocupació marroquina al lamentable ocàs del seu període presidencial està en franca revisió per part del nou equip de Biden. Tot això no ha fet sinó aguditzar el nerviosisme dels governants marroquins i els ha induït a cometre un error darrere l'altre. La invasió de Canàries per migrants il·legals i la utilització de nens per envair nedant a Ceuta o Melilla -en tots dos casos amb greu risc de les seves vides- ha causat una pèssima impressió a tot el món, ha suscitat una severa crítica per part de parlament europeu i ha obligat a recordar al Marroc que les fronteres de les ciutats autònomes espanyoles són les de la pròpia Unió Europea.





Un menor migrant rescatat per un militar espanyol @ep





El govern marroquí, en comptes d'acceptar els seus reiterats errors, no només ha persistit en ells, sinó que no ha tingut cap temor a enriquir-los amb altres. D'entrada, no ha dubtat a criticar la Unió Europea, sent el principal beneficiari dels seus fons -a això se'n diu mossegar la mà de qui et dóna de menjar-, retirar -per consultes- als seus ambaixadors en alguns països (Alemanya i Espanya) i, finalment, l'ocurrència més perversa de totes: obligar els seus nacionals a afrontar una despesa inútil i donar un enorme marrada per gaudir de les seves vacances al Marroc. Una mesura que ens temem pot provocar un col·lapse en els ports seleccionats ja que cap imaginar que no estan preparats -com els espanyols- per acollir aquesta allau estacional. Res d'això importa. L'objectiu és "castigar" Espanya, tot i que en el darrere dels marroquins.