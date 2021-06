Dos viatgers podran reservar una nit a la Casa Vicens de Gaudí

@EP





La 'Casa Vicens', la primera dissenyada per Antoni Gaudí a Barcelona, estarà disponible per una nit en Airbnb per dos viatgers a la tardor, informa aquest dilluns la plataforma en un comunicat.





L'habitatge, declarat Patrimoni Mundial per la Unesco, és una casa d'estiu unifamiliar de la família Vicens de finals de segle XIX i durant gran part dels seus 136 anys d'història va estar tancada al públic, tot i que ara és casa museu.





L'estada inclou una visita guiada per Emili, amfitrió de l'habitatge i membre de l'equip que la va transformar en casa museu; accés total a la casa; un menú d'estrella Michelin de l'Escola d'Hostaleria Hofmann i inspirat en Gaudí; una copa al saló fumador; ocupar el dormitori principal, i un esmorzar al jardí privat.





La reserva s'obrirà a les 16.00 (CEST) del 12 de juliol per a una estada a la tardor, quan les normes de la casa s'ajustaran a les mesures locals de la Covid-19.





Els que sol·licitin allotjar-se allà hauran de viure actualment en la mateixa llar, per minimitzar el risc de contagi.