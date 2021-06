Kuala Lumpur, besllum en pandèmia

He viatjat 16,667 quilòmetres, durant més de 35 hores d'avió, incloses les d'una llarga escala nipona, per arribar a una ciutat de tarannà futurista en el Sud-est Asiàtic, amb barreja d'estils arquitectònics mil·lenaris: malais, islàmics, hindús, mogols, xinesos , i de restes colonials portuguesos, neerlandesos i britànics, en la interpretació de la seva enlluernadora modernitat. I tot just he pogut caminar per Kuala Lumpur una hora diària, en un radi de tres quilòmetres, després d'haver passat per una quarantena de dues setmanes, sense treure el cap si més no a la seva més cèlebre targeta postal, la imatge de les que segueixen sent les torres bessones més altes del món (individualment i a les que va superar l'edifici Taipei).







Patrons del paisatge de la capital de Malàisia, les PETRONAS, de 88 pisos i 452 metres, semblen una estructura tan simple i natural com les torretes de castells que de nens fèiem a la riba de la mar, deixant colar entre les nostres mans, voltes embut, els raigs de sorra mullada, amb consistència de sal. I no obstant això, el seu creador, un il·lustre arquitecte llatinoamericà, compatriota de Borges (a qui la seva obra li hagués encantat), es va inspirar en una geometria de múltiples tradicions sagrades: l'estrella de vuit puntes de Khatam Suleiman, afegint-hi una espècie de lòbuls semi circulars que l'acaben rematant en dotze puntes. El basament de Pelli va traduir en acer, concret i vidre l'estrella de la deessa Lakshmi, a més de la de Rub el Hizb, que ja trobem en l'apogeu de l'Alhambra.





Cesar Pelli, el genial arquitecte argentí nascut a Tucumán, i nacionalitzat nord-americà, va rebre, entre altres guardons, el Premi Aga Khan d'Arquitectura ; el reconeixement a la Vida i Obra, atorgat per CEMEX, i el Premi Konex , com un dels autors més destacat de les arts visuals argentines. Els seus treballs més emblemàtics, abans de la seva obra cimera a Malàisia -en tots els sentits- van ser els estudis per a la renovació del Museu d'Art Modern de Nova York , el World Financial Center i el Winter Garden . I a Amèrica Llatina, l'edifici comercial més gran i la torre més alta, a Santiago de Xile.





@ Edmundo Font





Aquesta ànsia de vol, amb aspiracions d'Ícar, té en Pelli, però, un extraordinari contrast: la seva col·laboració al taller-estudi d'un home bellament assentat en la faç de la terra. Em refereixo als seus temps de formació amb un altre geni de el disseny mundial, Eero Saarinen, ni més ni menys que el creador de les inimitables cadires "Tulip", al costat de Charles Eames, que segueix produint la prodigiosa companyia de Hans Knoll.





Les estrictes i pragmàtiques mesures de seguretat sanitària implementades per les autoritats d'aquesta molt antiga i peculiar monarquia federal constitucional electiva (amb designació del cap d'estat Reial cada 5 anys), m'han portat a fer passejades molt curts i altres d'índole llibresca i virtual . És la primera vegada a la vida, com en la de milions de persones ja, de viatjar comporta aspectes interiors. I el literari ha prevalgut.





De tal manera que he anat procurant tenir, en menys d'un mes, una lleu immersió en aquest nou país per a mi, a través de dades enciclopèdics, i consultes informals de la vida quotidiana, amb autoritzats companys i alguns amics d'amics que han conegut Malàisia i països limítrofs abans d'aquest fenomen reclusivo. A més de bussejar a internet -les llibreries estan tancades i els lliuraments domiciliàries no són immediates; a Kuala Lumpur només estan obertes ferreteries, restaurants per portar menjar, farmàcies i supermercats-.





En la meva recerca vaig trobar, a més de tres autors locals que llegiré (Muhammad Haji Salleh, Abdul Samad bin Mohammad Said, i Adibah Amin) un llibre del cèlebre novel·lista i filòsof alemany, Hermann Hesse, que condensa els escrits del seu primer viatge a la península de Malacca.







Els textos del gran autor de "Siddhartha" són d'índole miscel·lani. Hi ha fulles amb 21 testimonis independents del seu diari, un llarg relat i diversos poemes traduïts a l'anglès per Sherab Chödzin Khon, qui en la introducció al llibre "Singapore Dream", considera aquest material de 1911 com si estigués contingut en una ampolla llançada a la mar , i la recuperació ens produeix astorament i felicitat; i amb mi atina. Què són 13 dècades desplegades en una geografia que conté restes prehistòriques de fa trenta-vuit mil anys? i on s'han produït una saga de relats universals per la seva multiplicitat, lingüística i ètnica, sent un dels gresols de cultura més rics de la humanitat, amb la influència de pobles originals barrejats amb els de l'Índia, Xina, i amb la cruïlla de civilitzacions representades per la Ruta de les Espècies.





En aquest ordre d'idees, i fascinant amb aquesta ampolla de revelacions llançada a la mar a on viuré alguns anys, vaig escriure una arbitrària versió d'un poema (tancant en hendecasíl·labs dubtosos la traducció d'un text d'Herman Hesse, ja traduït de l'alemany a l'anglès) que va representar una mena de bagatge per a la redacció de les seves obres futures, a l'arribar a aquesta misteriosa regió, flanquejada a nord, per Tailàndia, a sud-oest per Sumatra, a l'est per Borneo, i a sud per Singapur. Ni més ni menys que per quatre talismans cardinals capaços de fecundar el pensament amb tradicions mil·lenàries:









A L'ARXIPÈLAG DE MALÀISIA



La meva casa està més a prop cada nit

Davant els ulls del meu somni-feliç

Com si aquesta llar encara fos meu.

I tot i així, he, i molt, deambular

Sota l'ardent sol d'illes llunyanes

Obligant trobar pau en el meu cor

A l'anar cantant-li i meciéndole

Com si fos un nen entossudit.

Sempre és tan desafiant amb mi

I mai tindré la merescuda pau

Per ser sempre tan feble i salvatge

Com són tots els nens del món.



@Edmundo Font