Una noia es crema la cara al voler posar-se pigues falses

Una tiktoker d'Austràlia de tan sols 21 anys s'ha cremat la cara per intentar posar-se pigues falses. Aquest és un altre dels molts reptes que circulen per TikTok, i hi ha diverses maneres de fer-ho. Aquesta noia en concret es va injectar tinta, que va resultar ser falsa, i va acabar amb la cara cremada i la pèrdua de la visió d'un ull de manera temporal.





Molts joves han optat per pintar-se les pigues amb henna o amb un llapis d'ulls. D'altres han fet servir alguns cosmètics i els més 'atrevits' s'han introduït tinta amb una agulla de cosir. Això és el que va fer la usuària @ tillywhitfeld , que va comprar un colorant marró per a tatuatges que va resultar ser tinta falsa i tenir "alts nivells de plom".





El resultat va ser el que es pot veure en les fotos que ella mateixa ha compartit per les seves xarxes socials: la cara plena de butllofes i cremades. Fins aquest moment ja ha invertit més de 10.000 dòlars en intentar treure's les cicatrius.