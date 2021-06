Turisme Intel·ligent: La tecnologia més avançada per impulsar la recuperació

@ Telefónica





Conscient de la rellevància que el sector turístic té per a la recuperació econòmica, Telefónica presentarà al Mobile World Congress de Barcelona casos d'èxit i transformadors, exposats a la demo Turisme Intel·ligent, que ajuden a revolucionar l'experiència turística apalancándose en les últimes tecnologies.





Telefónica se situa com un aliat per al sector en l'excepcional oportunitat que ofereix la transformació digital, amb la qual el sector podrà donar resposta a les noves demandes dels clients en un context en què exigeixen solucions i models innovadors després de la irrupció de la pandèmia apostant per crear destinacions turístiques intel·ligents que siguin espais més segurs per als visitants. També per revaloritzar la destinació gràcies a l'aplicació de la tecnologia i propiciar un major coneixement del turista per oferir cada vegada serveis més personalitzats i individualitzats. Tot això es recull en els casos d'èxit reals que la companyia oferirà al Mobile. Aquestes experiències serviran per mostrar les solucions i els serveis que ja s'estan aplicant, i que constitueixen els millors ambaixadors del que Telefónica pot fer pel sector per acompanyar-lo en la seva digitalització.









CASOS D'USOS QUE MILLOREN L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA





Els casos d'ús es podran veure al bessó digital creat per la companyia per accedir a al Mobile de manera virtual i en el quadern de transformació que recull encara amb més detall la proposta de valor que l'empresa ofereix als al sector.













Entre els exemples, una solució de traducció simultània per a més de 80 idiomes. Es tracta d'un projecte pilot creat en col·laboració amb Hotel Melià mitjançant el qual, a través d'una aplicació mòbil, i gràcies a la baixa latència que el 5G i el edge computing proporcionen, permet la immediatesa suficient per mantenir una conversa en qualsevol dels idiomes disponibles i en temps real. A més, i gràcies a la tecnologia de deep learning, aquesta solució va millorant i corregint la conversa perquè sigui totalment natural.

































En paral·lel, Telefónica ha treballat una altra experiència amb Hotel Melià, explorant les capacitats del network slicing. Consisteix en proporcionar una cobertura 5G en edificis on es garanteixi la capacitat de xarxa necessària per a assegurar el funcionament dels serveis crítics sense que afecti la saturació de les xarxes públiques. Així, en pics d'aglomeracions com esdeveniments o grans congressos, es garanteixen les prestacions tant per a hostes com per als visitants.





Després de l'experiència de tots dos projectes, Tomeu Fiol, director Technologies International Global a Hotel Meliá, afirma: "El 5G és, sens dubte, una de les tecnologies que ens permetrà elevar l'experiència dels nostres hostes, el centre del nostre negoci, i millorar l'eficiència del nostre hotels tant a nivell de procés com de consum de recursos ".













Un altre cas d'èxit de turisme intel·ligent és el creat en col·laboració amb l'Ajuntament de Màlaga, i que també es podrà experimentar en el marc del MWC. Es aprofundeix en la millora de l'experiència turística incloent noves formes de visitar una ciutat o un poble, en aquest cas permetent veure la Setmana Santa de Màlaga des de diferents punts de la ciutat. Utilitzant el 5G, el edge computing, juntament amb la realitat augmentada, qualsevol turista pot gaudir en qualsevol època de l'any de com són les tradicions i les festes d'Espanya, capilaritzan al llarg de l'any l'empenta que atreu una festa popular. Encara que aquest no és l'únic cas d'ús possible, com comenta Mercedes Fernández responsable d'Innovació de Telefónica Espanya, "es poden recrear escenes històriques en llocs icònics de la ciutat o veure com eren en el moment que es van construir monuments que avui estan destruïts" .









ACCIONS PERSONALITZADES I EFECTIVES





Testimonis del Turisme Intel·ligent / @ Telefónica









Telefónica ofereix a més coneixements avançats que permeten a les empreses i administracions públiques optimitzar la seva oferta turística. Gràcies a el coneixement del perfil, hàbits de mobilitat i interessos dels turistes són possibles múltiples accions, com personalitzar l'oferta i dimensionar adequadament les infraestructures, millorant a més la conciliació amb els residents.





Un altre cas factible és entendre el comportament dels turistes en la destinació per dissenyar paquets i ofertes combinades que maximitzin el retorn, així com per dimensionar les infraestructures i serveis d'una manera acord amb la demanda esperada i dissenyar i executar campanyes de màrqueting i publicitat més efectives. També és possible identificar les zones i horaris en què la pressió turística és major per diversificar l'oferta i reduir l'impacte en la població resident, podent controlar l'aforament en un lloc contribuint a garantir la seguretat.





Casos d'èxit / @ Telefònica





"Les solucions que integren tecnologia IOT & Big Data i connectivitat, són sens dubte unes de les palanques clau per reactivar el sector turístic que s'ha vist tan afectat per la pandèmia. L'anàlisi de la mobilitat permet controlar els aforaments de localitzacions concorregudes i predir la demanda per adequar l'oferta turística entre altres coses. La digitalització en aquest sector és cada vegada és més important "assenyala Gonzalo Martin Villa CEO de IOT & Big Data a Telefónica Tech.





Aquests són només alguns exemples de casos d'ús i de les possibilitats que els coneixements avançats, juntament amb l'aplicació de les últimes tecnologies, poden aconseguir millorar i transformar cap a un turisme intel·ligent, eix clau en la millora econòmica de país, i que Telefónica ofereix perquè es coneguin i puguin experimentar-se en aquesta edició del Mobile World Congress que se celebra a Barcelona.













