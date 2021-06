5 parcs i jardins de Barcelona que val la pena descobrir

Malgrat ser una gran ciutat, plena de vides atrafegades, gent corrent amunt i avall i molts cotxes, Barcelona té també moltes zones verdes que són tot un recés de pau. Els parcs de Barcelona, alguns més concorreguts i altres menys, conviden a recórrer amb calma, a seure a descansar en les seves zones de gespa ia gaudir de la part tranquil·la de la ciutat. Hi ha molts, però en les següents línies anem a nomenar cinc dels que no et pots perdre.





Laberint d'Horta





@catalunyapress





El Parc del Laberint d'Horta té, a més d'un laberint en el qual nens i adults poden passar una estona divertida, zones de descans, fonts i edificis que han viscut temps millors, però que formen part d'un dels parcs més bonics de la ciutat.





Jardins del Palau Reial de Pedralbes





@catalunyapress





En plena Diagonal de Barcelona trobem aquest racó que permet evadir-se del soroll d'un dels carrers més transitats de la ciutat. Et dona la benvinguda amb un gran estany envoltat de colors de la vegetació. I, si t'endinses en aquest parc de 7 hectàrees d'extensió, a més de plantes, arbres i persones descansant en alguna de les seves àmplies zones de gespa, podràs veure el Palau Reial de Pedralbes, un edifici que es va aixecar en una antiga finca de la família Güell.





Jardí Botànic de Barcelona





Pixabay





Situat a la muntanya de Montjuïc, tocant al Palau Sant Jordi, es troba el Jardí Botànic de Barcelona. Un lloc que, lluny d'albergar flors exòtiques com pot esperar qualsevol, mostra les espècies de flora que hi ha a les zones amb climes mediterranis. Així, es poden veure oliveres, garrofers o eucaliptus. Però recórrer-lo és sentir-te part de la natura, per la qual cosa és una visita totalment recomanada.





Ciutadella





Pixabay





És un dels parcs més coneguts de Barcelona, si no el que més. Però val la pena nomenar-lo perquè, a més de ser bonic i gran alberga molts llocs d'interès: l'estàtua del mamut a escala real, el llac artificial amb illots pel qual navegar amb barca, la font principal, el museu de zoologia, l'hivernacle , l'umbracle, el Castell dels Tres Dracs o el Museu Martorell de Geologia.





Jardins de Miramar





@catalunyapress





Aquests jardins situats a la muntanya de Montjuïc tenen vistes a la mar i al port de Barcelona i daten de l'any 1919. Són obra de Jean-Claude Nicolas Forestier i Nicolau Maria Rubió i Tudurí i es troben a 60 metres sobre el nivell del mar. Al passejar perl jardí es poden descobrir diverses espècies de flora i, a més, les passejades per allà solen ser agradables perquè no és una zona molt transitada.