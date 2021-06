Una nena africana sent terror al veure per primera vegada a un blanc: "Em menjarà"

Al món continuen quedant llocs remots on, veure gent diferent als vilatans, és una cosa molt poc habitual. En el vídeo que poden veure a continuació, una nena de Bundibugyo, Uganda, sent veritable terror al veure per primera vegada a un blanc. ¿La raó? Pensava que era un fantasma i que se la volia menjar.

















Com era d'esperar, el vídeo s'ha viralitzat. La innocent reacció de la nena i la reacció de la seva mare per tranquil·litzar-la: "El pegarem si intenta menjar-te", han captivat als internautes.







Molts han criticat també al turista, entenent que s'ha allargat massa una situació per obtenir un vídeo viral sense pensar en la por que estava passant la menor.