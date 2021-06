Un nadó es gasta més de 10.000 dòlars jugant amb la tauleta

@EP





Un nadó s'ha gastat més de 10.000 dòlarss mentre jugava amb la tauleta. Els seus pares no s'han adonat d'aquesta despesa fins fa pocs dies, quan ja no podien fer res per reclamar-lo. Els dispositius electrònics són una bona eina per distreure els més petits, però cal estar pendent a cada moment, si no poden succeir problemes com aquests.





A la mare li va arribar la factura a la bústia de casa, però malauradament per a ella, ja no podia recórrer la compra. El petit va entrar a la pàgina de Tesla, el model del cotxe familiar i va comprar el pack de conducció autònoma. En la mateixa web s'especifica que les devolucions només poden ser 48 hores després de la compra, així que no han pogut fer res més que quedar-se amb el pack.





La mare ha pujat un vídeo a tiktok perquè puguem veure com ha quedat el pack instal·lat al cotxe.