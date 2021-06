Per què els banys dels parcs de Disney no tenen miralls?

@EP





És curiós pensar que un parc d'atraccions no tingui miralls en els seus banys. La realitat és que el viatge a un d'aquests parcs és el somni de molta gent i som fins i tot capaços de recórrer molts quilòmetres per poder arribar-hi. Aquests llocs solen tenir molts visitants i, per tant, estar molt concorreguts. Es formen llargues cues i, normalment, les esperes solen ser bastants llargues.





Per això, en l'interior de les instal·lacions, els banys no compten amb miralls. És per reduir el nombre de cues i l'espera en elles. Les cues són molt ràpides perquè la gent no s'entreté a mirar-se a ells, ja que no n'hi ha. D'aquesta manera, la gent passa més temps útil dins del parc i és tot molt més fluid.





No se sap si això s'aplicarà en altres parcs d'atraccions, però està clar que a Disney fan tot el possible per evitar cues i que el temps útil al parc sigui el màxim possible.