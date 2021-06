Un influencer regala un iphone a una nena i el vol recuperar a l'acabar el vídeo

Les xarxes socials representen a l'ésser humà, amb les seves llums i les seves ombres. En la recerca de la fama instantània que proporcionen xarxes com TikTok o Instagram, molts estan fent servir tots els recursos possibles per aconseguir el tan anhelat "M'agrada", i de vegades amb mètodes que són massa qüestionables.





Aquest és el cas d'un tiktoker d'Ucraïna, que va regalar un mòbil a una petita per fer-se el magnànim a través de les xarxes socials. No obstant això, a l'acabar el vídeo, li va demanar el telèfon i la nena es va negar, ja que l'hi havia regalat.

















El fet, que podria haver passat desapercebut, va ser gravat per persones que es trobaven al lloc i va ser exposat en diferents xarxes socials. Diversos usuaris van visibilitzar el cas, per la qual cosa el influencer ucraïnès va quedar en evidència: per tal d'aconseguir fama a internet va decidir enganyar una menor.







El tiktoker és conegut com Alexander Voloshin. En el vídeo es veu a el jove feliç de realitzar l'acció i a la nena feliç al rebre el mòbil. Però poc va durar l'entusiasme, doncs al culminar l'enregistrament, el tiktoker li va prendre l'obsequi.





La mare de la petita es va negar a que li prenguessin el mòbil al seu filla.