​Telefónica dota de fibra òptica als 8 Paradors de Turisme de Catalunya

Telefónica es converteix en partner únic de Paradors durant els pròxims cinc anys per a gestionar la seva connectivitat, un important repte, ja que molts Paradors s’ubiquen en llocs remots o en edificis patrimonials amb diversos segles d’antiguitat.





Paradores de Turismo de España ha seleccionat a Telefónica, a través d’un concurs públic, com a soci tecnològic únic per a culminar la seva digitalització, implantant una xarxa d’alta disponibilitat i banda ampla ultraràpida en els 97 emplaçaments que l’hotelera pública té repartits en 16 Comunitats Autònomes, 8 d’ells situats a Catalunya.





Fins ara, la infraestructura de xarxa en aquests edificis depenia de diversos proveïdors de telecomunicacions i tenia una limitada amplada de banda. Això, unit a la complicada orografia en la qual se situen -molts en llocs remots- i a la mateixa arquitectura dels edificis -bona part d'ells històrics- limitava cobertura fent que les xarxes se saturessin amb funcionalitats bàsiques. El nou projecte salvarà aquestes dificultats, la qual cosa permetrà no sols que els clients de Paradors puguin accedir a més prestacions, sinó que beneficiarà també a les localitats confrontants.





UN PROCÉS QUE ARRIBARÀ A 97 ESTABLIMENTS









Mapa de desplegament de fibra óptica/ @Telefónica





El procés d'implantació de la fibra òptica avança a un molt bon ritme. En els últims dos mesos Telefónica ha portat la banda ampla a 31 edificis que no comptaven amb ella, la qual cosa fa que 71 Paradors comptin ja amb aquesta tecnologia. S'estima que a primers de juliol estigui instal·lada en els 97 establiments.





A Catalunya ja compten amb banda ampla el Parador d’Aiguablava (Girona), Arties (Lleida), Lleida i Tortosa (Tarragona), ja s'està treballant en els de Cardona (Barcelona), Vic-Sau (Barcelona) i Vielha (Lleida) perquè arribi aquest mateix mes, i al juliol ho farà al de La Seu d'Urgell (Lleida).





L'evolució dels serveis de comunicacions de Paradors serà la base per a desenvolupar el seu pla de transformació digital que millorarà tant la gestió interna com l'experiència del client d'aquesta cadena d'hotels i restaurants. A més, servirà per a ampliar el seu públic amb visitants que requereixen teletreballar, viatgers digitals o turistes més joves que busquen una atenció sostenible gràcies a l'ús de la tecnologia.





Aquesta optimització de les comunicacions modernitzarà l'oferta d'entreteniment digital i les propostes de Paradors. Els clients podran accedir a televisió a la carta o fil musical basat en les llistes personals de Spotify des de les habitacions; realitzar reserves des del mòbil per a contractar activitats en el mateix establiment o per la zona; celebrar d'esdeveniments i reunions empresarials amb totes les garanties de connectivitat o teletreballar des de qualsevol Parador per remot que estigui.





IMPLANTACIÓ D'UNA SOLUCIÓ DE VEU INNOVADORA





Durant els pròxims cinc anys, Telefónica implantarà, a més, a través de la seva àrea de negoci empresarial, Telefónica Empresas, una solució de veu que es basa en una evolució de la seva xarxa a un entorn 100% IP NGN (Next Generation Network), la qual cosa permetrà prestar nous serveis sobre la veu i guanyar flexibilitat. Les comunicacions convergents ajudaran a la mobilitat dels empleats i a la digitalització dels processos de negoci. Per a això, es dotarà als dispositius mòbils de capacitats de veu i dades, així com de funcionalitats de gestió remota a través de les eines de Mobile Device Management (MDM).





Les solucions de dades desplegades per la xarxa garanteixen la connectivitat d'alta qualitat i el que el 100% dels establiments, independentment de la seva ubicació, puguin tenir fibra òptica. Per a això, es dotarà de connectivitat als CPDs dels Paradors, la qual cosa permetrà evolucionar les seves infraestructures, i es desplegarà la seva xarxa de serveis en Internet en tots els seus centres.

















“Estem molt satisfets de la nostra col·laboració en aquest projecte de transformació de Paradors, una entitat emblemàtica que ara evoluciona el seu negoci fent un pas important en la seva digitalització. Telefónica està totalment compromesa per a ajudar a Paradors a donar el millor servei als seus clients, protegir el patrimoni històric i cultural i promoure l'economia local i la cura del medi ambient, facilitant la connexió entre empleats, proveïdors i clients”, ha assenyalat Emilio Gayo, president de Telefónica España.





El president-CEO de Paradores de España, Óscar López-Agueda, assenyala que “serà una fita molt important poder oferir fibra d'última generació en tots els hotels de la xarxa. Això permetrà que els nostres clients puguin gaudir d'entreteniment en línia o fins i tot teletreballar. A més, això obre noves oportunitats a les comarques en les quals se situen els Paradors, molts d'ells llocs recòndits de l'Espanya buida on és difícil trobar fibra òptica d'última generació. Estem molt satisfets d'aquesta collaboració que iniciem amb Telefónica, la companyia tecnològica més important del nostre país”.





L'acord entre totes dues entitats garanteix les necessitats tant actuals com futures en la Xarxa de Paradors per tot el territori nacional, i podria ampliar-se a nous centres si fos necessari.