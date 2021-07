Saps per què sempre s'embarca pel costat esquerre de l'avió?

@EP





És possible que mai hagis caigut en el compte que cada vegada que va a enlairar-se un avió, els passatgers embarquen pel seu costat esquerre. Però és així. Sempre. Tot i que els avions tinguin sis portes; tres a cada costat. I, encara que no se sap amb certesa quina és la raó, hi ha diverses teories que ho expliquen.





La primera d'elles, i la més estesa, diu que això ve de quan es van començar a utilitzar els primers vaixells. Aquests tenien el timó a la banda dreta, així que per evitar danys s'amarrava el vaixell pel llaç esquerre.





D'altra banda, hi ha una altra teoria que diu que el costum d'embarcar des de l'esquerra arriba d'una tradició militar: els genets pujaven als seus cavalls per aquest costat.





Finalment hi ha una altra explicació possible, i és que es fa per motius de seguretat. Mentre que el costat esquerre es deixa perquè embarquin els passatgers de l'avió, el costat dret s'usa per carregar les maletes al celler i entrar per aquesta part també els serveis de càtering.