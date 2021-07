5 curiositats de Barcelona que potser desconeixies

Barcelona és una ciutat tan gran que entre els seus carrers, edificis i monuments s'amaguen multitud de secrets. En aquestes línies anem a explicar-te algunes de les seves curiositats, doncs pot ser que algunes d'elles no les coneguis.





Per començar, t'explicarem que la Catedral del Mar és del Barça: en una de les vidrieres, amagat, es troba un escut del club blaugrana. El Barça va aportar prou diners per a la seva reconstrucció en els anys 60 i com a agraïment se li va dedicar un espai a la catedral.







Pixabay





Saltem d'una església a una altra per parlar de la Sagrada Família, que amaga al seu interior un quadre màgic. Consta de setze requadres dividits en quatre files de quatre i, sumis en vertical, horitzontal o en diagonal els seus números, el resultat sempre és 33: l'edat a la qual va morir Crist.







D'altra banda, Barcelona amaga una altra Barcelona sota els seus carrers. Sabies que compta amb un clavegueram enorme que es pot visitar? Aquest ha servit com a escenari de pel·lícules per la seva bellesa; tu també pots admirar-la en el tram del Passeig de Sant Joan i de la Diagonal si demanes cita prèvia.





Una altra curiositat de Barcelona que potser no coneixies és que té la seva pròpia estàtua de la llibertat, de manera que no cal viatjar als Estats Units per veure'n una. Aquesta és més petita que la de Nova York, mesura 2 metres d'altura, i es troba a l'entrada de la biblioteca Pública Arús.





Finalment, una dada curiosa més: el Barri Gòtic i al Born hi ha diverses escultures de caps de dona que servien, molts anys enrere, per indicar on es trobaven els bordells.