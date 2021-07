Aquests són els racons més bonics de la Costa Brava

Arriba l'estiu i el moment d'agafar el cotxe i recórrer Catalunya. Per això, en CatalunyaPress hem fet una llista amb els racons més bonics de la Costa Brava, o al menys els que nosaltres coneixem. Anima't a recórrer una dels litorals més bells del món i visita les següents destinacions:





Cala Borró





Cala Borró - GOOGLE MAPS





Gairebé tocant França, al Cap Ras, entre Llançà i Colera, es troba aquest petita platja que compta amb una de les aigües més cristal·lines de tot el litoral català.





Es tracta d'una platja nudista, encara hi ha molts banyistes que van vestits. Gairebé sempre hi ha molt poca gent, fins i tot a l'estiu, per la qual cosa és una destinació perfecta per a aquells que vulguin passar una jornada tranquil·la. No disposa de xiringuitos.





Sa Tuna









Al Cap de Begur és un lloc especial on es troben algunes de les platges més boniques de la Costa Brava i, sens dubte, la preferida de CatalunyaPress és Sa Tuna. Es tracta d'una cala petita i molt acollidora, envoltada de pins i naturalesa.





Sa Tuna és un lloc selecte que convida a quedar-se una temporada, amb cases blanques, immaculades i plenes de flors.





Aigua Xelida





Aigua Xelida - Viquipèdia





La cala d'Aigua Xelida va guanyar el 2009 el premi al "Paisatge favorit de Catalunya, i és que el lloc és una oda a la bellesa. Aquesta petita i estreta cala té un color turquesa que enamora i està envoltada de vegetació El nucli urbà més proper és a 2 km i per arribar a la cala cal arribar a peu.





Per arribar-hi s'ha d'anar cap a la urbanització Aigua Xelida amb cotxe i seguir fins arribar al carrer d'Illa Blanca. Aquí es pot aparcar el cotxe en aquesta zona. Després, baixant el carrer d'Illa Blanca trobareu unes escales que us conduiran fins a la cala.





Calella













Quina dir de Calella de Palafrugell que no s'hagi dit ja. Es tracta d'un dels pobles més bonics i representatius de la Costa Brava, un tresor lloat per escriptors com Josep Pla o Serrat - a Calella va compondre Mediterrani-.







Sempre és recomanable visitar Calella, tot i que, si es pot triar, la millor data és el primer dissabte de juliol, quan se celebra la Cantada d'Havaneres.





Aiguablava





Aiguablava





Aquesta platja es diu així pel color blau turquesa que regna en les seves aigües. Tot i que podeu arribar fins Aiguablava amb cotxe, el més recomanable és que feu un tros de camí de ronda que uneix la platja amb l'hotel Aigua Blava. Uns escassos quinze minuts caminant que us permetran veure paisatges costaners i petits racons amb encant.





Palau-Sator









Poca gent coneix Palau-Sator i haurien penedir-se. Es tracta d'un dels pobles medievals més bonics de Catalunya, amb una imponent Torre de les Hores vigilant l'entrada de la vila. Recórrer Palau-Sator és transportar-te a una altra època on el turista pot sentir com vivien els avantpassats de l'edat mitjana.





Pals









A prop de Palau-Sator està Pals, el poble medieval més popular de la zona; i allà es troba l'hotel amb encant Mas Salvi: un luxe per a tots els sentits. Els seus vuit suites dobles disposen de terrasses privades i accés directe a jardí i a l'increïble entorn natural que les envolta.





Peratallada









A Peratallada mai et canses de fer. Es tracta d'un poble medieval ple de carrers empedrats i sense trànsit (cal deixar el cotxe aparcat fora, en un aparcament habilitat) i balcons i façanes plens de flors. Les terrasses i botigues mones posen la cirereta a un poble amb encant de la Costa Brava interior.