Cinc pobles medievals a Catalunya que et faran viatjar al passat

Catalunya està ple de racons meravellosos que embriaguen la vista de qualsevol viatger. En CatalunyaPress us convidem a recórrer el territori i descobrir cinc pobles medievals que us faran somiar amb com vivien els nostres avantpassats.





Rupit i Pruit





Wikipedia





Aquests dos pobles es van unificar com un sol municipi en l'any 1977. Estan situats a hora i mitja de Barcelona.





És necessària la visita per descobrir el seu casc antic medieval, amb el seu inconfusible Pont penjant de Rupit, i també meravelles naturals del seu entorn, com el Salt de Sallent, el salt d'aigua més alt de tot el país.





Besalú





Guia Repsol





Besalú és la meca el turisme medieval a Catalunya. El poble sembla tret d'un poble tret d'un conte de cavallers o d'un capítol de Joc de Trons. Passejar pels carrers de Besalú i pel seu pont és una obligació si vols conèixer els pobles medievals de Catalunya.





Recomanació: Aparqueu al costat del pont de pedra. Les vistes del nucli medieval de Besalú des del pont són espectaculars!







Peratallada





Visitperatallada.com





Peratallada és un dels pobles medievals més bonics de la Costa Brava. És un poble petit - amb menys de 500 habitants que es pot visitar amb rapidesa. Per això, recomanem complementar la visita amb pobles propers com Pals, Begur o Monells o Palau-Sator.





El major encant d'aquesta localitat és perdre per la seva petita laberint de carrers, que ens portaran sense pèrdua: al Castell de Peratallada i la seva Torre de l'homenatge, a l'església de Sant Esteve i al Portal de la Verge, 3 dels seus llocs més recognoscibles.





Castelló d'Empúries





Tripadvisor





Sense abandonar la Costa Brava, un cop arribeu a Figueres, i prenent la carretera de Roses, arribareu a Castelló d'Empúries, una vila medieval històrica de la Costa Brava.





En la vostra visita no us perdeu la Basílica de Santa Maria i l'Ecomuseu Farinera. A més, si aneu durant la segona setmana de setembre, estareu de sort: és quan té lloc el Festival Terra de Trobadors, en el qual gaudireu de música de trobadors, combats de cavallers, un popular mercat medieval i actuacions musicals i teatrals, entre d'altres activitats.





Montblanc









A l'altre costat de Catalunya, a Tarragona, se situa un dels pobles més singulars de Catalunya. Situat a la comarca de la Conca de Barberà, Montblanc és un interessant poble medieval, fundat l'any 1163, que té l'honor de tenir el major recinte emmurallat de Catalunya.





Dins de les muralles, perfectament conservades, hi ha un preciós entramat de carrers empedrats que ens dirigeixen a llocs tan preciosos com l'Església de Santa Maria, també coneguda com La Catedral de la Muntanya, un temple gòtic de segle XIV. Construïda sobre una antiga església romànica de la qual podem veure algunes restes descoberts en l'any 2008 durant una de les restauracions de l'església.