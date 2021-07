L'atenció primària no funciona, és un desastre

En ple estiu, amb el repunt dels casos de covid, amb gent de vacances, i amb suplències sense cobrir en la sanitat catalana -no sé CEMO estarà a la resta d'Espanya-, el govern de la Generalitat té contents als seus estimats ciutadans que cada dia pateixen les mancances del sistema sanitari català.





No és nova la manca de suplències de professionals de la sanitat cada estiu, però especialment aquest. Això es nota en tot el sector, especialment en la primària, on els centres de salut es troben sota mínims, i les visites presencials s'han reprès a comptagotes per a desesperació dels pacients i no s'entreveu en el panorama que això vagi a millorar.





CAP La Florida @ep





Però el cas és que la cosa va a més en l'atenció primària. Si abans, per la pandèmia, els usuaris havien de sol·licitar la petició de visita al seu metge de capçalera al telèfon del seu CAP corresponent -abans era presencial- i li donaven dia i hora en el moment, ara, això ja no és així. Hi ha un número per trucar que és per a tot Catalunya. Què passa amb aquest nou sistema? Doncs que quan marques el 933268901 surt una veu gravada que diu "Institut Català de la Salut, servei de programació de visites", per a continuació informar que poden demanar hora a la pàgina web. Fan esperar uns minuts per afirmar que les línies estan ocupades i quan porten esperat un quart d'hora pengen o indiquen que tornin a trucar passats uns minuts perquè les línies segueixen ocupades. Si tenen la sort de ser atesos després de molts intents -hi ha gent que s'ha passat dos dies per aconseguir-ho- pregunten pel motiu de la petició de visita a metge. Serà per prendre un cafè? Acabat l'interrogatori de l'operadora demanen el nombre de telèfon mòbil del sol·licitant i l'informa que ja li trucaran per donar-te la cita. Poden passar fins a dos dies - altres afirmen que més- perquè truquin i donin cita que pot anar des de deu a quinze dies. És un sistema perfecte per rebutjar als malalts que tan desatesos han estat durant la pandèmia, també abans. És realment indignant.





Quan es parla de descentralitzar de govern de l'Estat, resulta que ara en la sanitat catalanes es centralitza molt més pel que es perd eficàcia: es retarden les visites, es burocratitza l'assistència i els únics que surten guanyant són les empreses adjudicatàries del servei, en detriment de la salut de la ciutadania, que hauria de ser la preocupació principal d'un govern. Una jugada perfecta que li ha passat a una ment brillant en economia de "escala".





Si en lloc de parlar i gastar els diners en altres coses que no beneficien a totes les persones es dediquessin aquests recursos a treure de l'UCI a la sanitat catalana, els resultats serien uns altres ben diferents. És una autèntica vergonya que l'atenció primària -la resta també- estiguin en aquestes condicions i sembla que a ningú se li cau la cara de vergonya. Mesures, canvis sí, però que beneficiïn la ciutadania. Els Centres de salut, han de recupera la gestió de facilitar les cites, no el centralisme sanitari que s'està aplicant per la desesperació de tot el món, però especialment de les persones grans que han de recórrer als seus familiars perquè els facin la gestió. ¿Aquesta és l'eficient sanitat catalana? Està clar que l'atenció primària no funciona, és un desastre. Deia Confuci que "Governar significa rectificar!", ¿Ho aplicar? Tinc seriosos dubtes fins que la gent es faci als carrers.