Troben en un riu una ampolla amb un missatge de 1926 i localitzen a la filla de l'autor

Jennifer Dowker és bus i capitana d'un vaixell a Michigan i està acostumada a navegar i a investigar sota l'aigua. Però mai abans havia viscut una cosa com el que li va passar el 18 de juny: estava bussejant al riu Cheboygan quan va trobar una ampolla amb un missatge de 1926 al seu interior. Aquesta tenia una mica d'aigua a dins tot i que portava posat el seu tap de suro, per això es trobava al fons del riu i no flotant.





Sobre el succés, Dowker va explicar el següent a la CNN: "Al principi vaig pensar que era només una ampolla freda i després, quan la vaig recollir, quan encara estava sota l'aigua, vaig poder llegir la paraula 'això' en el paper. Era una cosa així com ... Déu meu! Hem trobat un missatge en una ampolla. Genial! "





Quan Jennifer va treure el paper de l'interior de l'ampolla, malgrat que aquesta contenia aigua i que estava datat el 1926, va poder llegir el missatge. "La persona que trobi aquesta ampolla retornarà aquest paper a George Morrow Cheboygan, de Michigan, i dirà on es va trobar?", Posava.





La bus professional va penjar una foto de l'ampolla i del missatge a Facebook i al matí següent, entre els milers de missatges que tenia, es trobava un de la filla de l'autor de la nota. Michele Primeau va reconèixer la lletra del seu pare i no va dubtar a contactar amb Jennifer.