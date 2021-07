VENEÇUELA: LA FI DE LA DEMOCRÀCIA?

A Veneçuela hem arribat a un moment de la crisi econòmica, social i política, que no pot ser descrit amb poques paraules.





Després de més de vint anys de creixent consolidació d'un règim autoritari multifactorial, la magnitud i complexitat de la crisi desencadenada sembla estar-nos portant a un punt de dubte: ¿queda encara espai per pensar en un retorn a la democràcia?





La lectura que acabo d'acabar de el llibre "La fi de les democràcies pactades. Veneçuela, Espanya i Xile ", escrit per la periodista veneçolana Paola Baptista de Alemany i recentment publicat per Editorial Dahbar, m'ha permès apropar-me a un millor enteniment de com va ser que vam arribar fins aquí i sotjar el camí que ens queda per recórrer.





@EDITORIAL DAHBAR





Seguint la línia de pensament d'aquest llibre, el 1958, quan va ser enderrocada la dictadura del General Pérez Jiménez, els líders dels partits polítics autodenominats "democràtics", (Acció Democràtica AD, Unió Republicana Democràtica URD i el Social Cristià COPEI) van establir un pacte de governança que va excloure a l'esquerra marxista representada pel Partit Comunista de Veneçuela PCV i a l'estament militar de dreta, tot i que els primers van participar molt activament en la lluita contra la dictadura i en el seu enderrocament. Aquesta "democràcia de pactes" va començar el seu procés de conformació amb l'aprovació de la nova Constitució Nacional el 1961 i després amb el conegut "Pacte de Punt Fix", el qual pretenia garantir l'alternabilitat en el poder dels seus tres partits fundadors.





No obstant això, l'exercici de la democràcia suposa una tensió permanent entre conflicte i consens, a causa de l'inevitable caràcter competitiu entre els que rivalitzen pel poder.

Com a conseqüència de les exclusions del pacte de governança, durant la dècada dels 60 es van produir nombrosos intents de cops d'estat per part dels militars i l'inici de la lluita armada i la guerrilla, protagonitzada pel PCV.





Amb el temps, i en les tres dècades següents -70 ', 80' i 90'- els conflictes polítics entre els partits dominants, van conduir a successives divisions que van fragmentar la representació política, van debilitar la legitimitat del ideratge i van comprometre l'estabilitat de la democràcia .





Va passar llavors, la confirmació que l'espai de la política està lluny de ser el paradís i que hi conviuen altres tipus d'actors, inclosos els que es proposen acabar amb el sistema i aposten al seu trenqui.





Tals actors, els tradicionals, són relativament fàcils d'identificar: un militar que empunya les armes per enderrocar un govern electe, o un grup de civils que pren les armes i instal un escamot. Però hi ha altres, amb els quals no és tan fàcil bregar, que amaguen les seves veritables preferències i simulen lleialtat als principis democràtics.





A la fi dels 90 ', la democràcia veneçolana va fer crisi, i es van obrir les portes a l'adveniment del populisme autoritari representat pel Comandant Chávez. Es va iniciar així la fi de la democràcia pactada i el seu somni d'una societat amb ... "la llibertat legal per formular i proposar alternatives polítiques amb drets concomitants de llibertat d'associació, llibertat d'expressió i altres llibertats bàsiques de les persones; competència lliure i no violenta entre líders amb una revalidació periòdica del seu dret per governar; inclusió de tots els càrrecs polítics efectius en el procés democràtic, i mesures per a la participació de tots els membres de la comunitat política, qualssevol que fossin les seves preferències. A la pràctica, la llibertat per crear partits polítics i per realitzar eleccions lliures i honestes a intervals regulars, sense excloure cap càrrec polític efectiu de la responsabilitat directa o indirecta davant l'electorat ".





En aquesta etapa, la fragmentació del lideratge democràtic va donar pas a un procés de polarització política que va conduir a la transformació d'assumptes no resolts <atenció als pobres i altres sectors vulnerables, la quantitat i qualitat dels serveis públics, la corrupció, la crisi econòmica de la devaluació del "divendres negre", la crisi bancària i un llarg etc.> a "problemes insolubles".





També es va fer evident el desinterès de la majoria als valors democràtics i la desconfiança en la política, es van afeblir les identificacions partidistes, va augmentar la fragmentació del lideratge polític democràtic i es va propiciar el sorgiment de moviments antisistema, els quals van guanyar espais en el terreny electoral .





Es va conformar així, una dinàmica autodestructiva que va paralitzar el sistema i permetre en populisme autoritari obtenir el poder per la via de les eleccions i després exercir-lo de manera autoritària, encara que en la seva propaganda i els seus discursos exulten els valors intrínsecs de la democràcia.

Addicionalment, en la mesura que el règim autoritari es va enfortir, van anar apareixent nous actors que, davant conjuntures crítiques de sistema polític -la convocatòria a eleccions, la crisi hiperinflacionaria, la corrupció, la fallida de l'aparell productiu, la repressió, l'escases i mala qualitat dels serveis i productes- van decidir prendre posicions no lleials a la democràcia, en suport a l'autoritarisme.





Tal com estan les coses, i tenint en compte que la contingència inherent a la política s'ha exacerbat davant l'esperança que s'obri pas un procés de transformació liberalitzadora, ens trobem en un moment polític incert i inestable.





L'acumulació de problemes estructurals no resolts ha anat minant l'eficàcia, ia curt o mitjà termini, la legitimitat de el règim; però això no és suficient perquè passi la seva caiguda. Només quan davant de l'agudització dels problemes sorgeixi en la gent la percepció que aquests es van tornar insolubles, o quan la insatisfacció s'expressi amb alguna cosa més que protestes anèmiques i disperses, podrien produir-se canvis ràpids i massius que marquin la diferència.





No obstant això, les opcions són variades i complexes:





1. El canvi polític podria ser promogut per una elit de el règim que aposti a certa obertura per garantir la seva permanència en el poder. Es tractaria d'un procés unilateral on els actors democràtics no compten amb recursos per guanyar o influir en l'agenda política, i per tant són actors passius del canvi.





2. Si el règim aquesta aferrat a el poder i es nega a l'obertura, el canvi podria donar-se per la via d'un acte de força que el desallotgi, resultant d'un trenqui intern a la Forces Armades. En aquest cas no hi ha garanties que el sector militar que prengui el poder, el lliuri i permeti un nou ordre democràtic





3. Finalment, el desenvolupament de la crisi econòmica i social, i l'enfortiment d'un lideratge democràtic eficient, podria crear una condició on els actors polítics de tots dos bàndols entenguin que no compten amb els recursos necessaris per a vèncer i se sentin obligats a establir espais de negociació que promoguin el canvi polític.









Potser estem apropant-nos a la tercera opció. Només caldria que els actors polítics que es defineixen com a democràtics, posessin en relleu la seva capacitat per comprendre i interpretar el moment, construir un lideratge que generi confiança i, a partir d'allí, conduir a el poble a un procés d'alliberament que posi fi a l' autoritarisme i obri camins a la reinauguració de la democràcia.