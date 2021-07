Una trilogia convertida en Simfonia Cubana

La mort aguaita a cada tom de la "Simfonia Cubana", una trilogia literària escrita per Jorge Luis Camacho, que ja va ser llançada a Amazon. Però el sorprenent és la pena capital per suposats delictes polítics que decreta Fidel Castro i companyia en els primers dies després d'haver triomfat la revolució.





Justament la novel·la comença l'1 de gener de 1959 quan l'Havana sencera surt als carrers a celebrar la caiguda del dictador Fulgencio Batista i el desembarcament dels barbuts que baixen de la serra a prendre el poder, i acaba 80 anys després amb el final de la dictadura castrista, vaticinada entre el 2025 i el 2030.





Els barbuts no havien fet la revolució per improvisar i fer els canvis gradualment. No. El decret de la pena de mort contra els dissidents va ser el primer que van imposar per tenir el camí aplanat. Venien preparats per imposar el comunisme d'un sol cop de ploma, encara que Fidel negués a el principi ser comunista per tranquil·litzar els incauts.









"Es tracta de la primera saga familiar històrica de la literatura cubana i la primera que recorre tot l'anomenat període revolucionari, i inclusivament i més enllà, a l'imaginar el postcastrisme i el retorn de la democràcia a l'illa", ens diu l'autor de forma optimista.







La trilogia explica la història dels Roures-Serra, família propietària de "La Rosa", un central sucrera expropiat pel castrisme el 1960, que els seus descendents somien amb recuperar des de llavors.





Camacho no detalla al final del castrisme -perquè no tinc una bola de vidre, ens aclara- però sí en la recuperació i la reconstrucció de la central sucrera, que l'usa com una metàfora de la tornada de la democràcia a l'illa.





La història de la família Robles-Serra transcorre entre l'Havana, Miami, Nova York i París. L'autor aconsegueix barrejar els esdeveniments polítics de l'època amb la crònica de la família en la successió dels fets històrics com la Badia de Cochinos, la Guerra Freda, la Crisi dels Míssils, l'inici i la fi del Mur de Berlín, la caiguda del comunisme europeu, l'atac al World Trade Center, els atemptats terroristes del 13 de novembre de 2015 a París i l'aparició de virus xinès o la pandèmia del Covid-19.





Sent nen en el primer tom, Julio Robles-Serra, el personatge principal, pateix els rigors de la revolució castrista i la malaltia de la seva mare Llibertat, que va perdent la seva salut pel càncer a mesura que mor la llibertat a Cuba.





En el tercer llibre hi ha una escena on Juliol, sent un ancià, compon una simfonia i s'emociona al presentar-la a la seva família amb un atac de plor i riure que s'encomana a milers d'ulls i llavis que ploren i riuen al mateix temps. "Cuba reneix després del desastre de la revolució en el plor-riure, com en els parts que s'uneixen el dolor i l'esperança".







Camacho va trigar sis anys a escriure els tres toms de la "Simfonia Cubana". El seu objectiu és emocionar, ensenyar la història recent de Cuba i entretenir. Escrita de manera apassionant amb cert aire de llibret cinematogràfic, la família viu la diàspora que van seguir els cubans que van poder escapar de la dictadura i d'una mort segura.





En la novel·la molts dels moments que viu la família Robles-Serra traspassen la línia de ficció per entrar a la realitat dels esdeveniments que ha marcat la dictadura castrista. I a l'inrevés, ficció i realitat es retroalimenten.





Altres personatges formen part de la vida de Julio, entre ells: Rodrigo, el seu pare, que desembarca a Badia de Cochinos. Amadeo, el seu amic, el jardiner negre que li ensenya la música afrocubana. Patricio, el seu oncle, que lluita per la llibertat de Cuba i no arriba a veure-la. Fernando, el seu avi, amb qui juliol aprèn la dignitat i els secrets de l'sucre. Sofia, la seva àvia, que encarna la tendresa malgrat la seva fràgil cor. Mila, la seva segona dona, que el terrorisme islàmic ataca sense pietat. Jules, el seu fill, hereu de l'frustrat amor de Juliol per la música. Thalia Sofia, la seva filla menor, nascuda a París i Janet Sofia, la seva neboda gai, nascuda a New York, gràcies a les quals renaixerà el central familiar.









Qui és l'escriptor Camacho?





El cubà Jorge Luis Camacho és un escriptor guionista de televisió francesa prolífic. Va néixer a Cárdenas, Cuba, el 1956. I va emigrar a París el 1981, on viu des de llavors. Escriu en espanyol i francès. I aquesta és el seu full de vida:





Jorge Luis Camacho





"Simfonia Cubana" és la seva tercera novel·la, però és la primera que es publica en espanyol.

A Cuba va estudiar música i percussió, abans de ser fundador del "Institut Superior de

Arts ", on va estudiar actuació. Va ser expulsat d'aquest Institut en el quart any de la carrera per "actitud manifestament contrària a l'procés revolucionari". Va treballar com a actor a la televisió cubana.





A París va estudiar al prestigiós "Conservatoire national supérieur d'art

dramatiques ". Va treballar com a actor a França en el teatre, el cinema i la televisió, amb coneguts directors i actors com Jean Paul Belmondo, Victoria Abril, Nicole Garcia, Robert

Hossein, Robert Enrico i altres.





Ha estat guionista de la televisió francesa per més de vint anys. Va ser l'únic fundador de la primera associació de guionistes francesos que no era de llengua materna francesa. Ha escrit dos llargmetratges per al cinema i dirigit curts de ficció i documentals.





La seva pel·lícula "Havana Eva", dirigida per Fina Torres, va guanyar nombrosos premis en diferents àmbits i països, entre d'altres el "Rita Award for Best Feature Film" al LALIF de Los Angeles.





En l'àmbit de la música ha estat cantant, músic i lletrista. I ha tingut el privilegi de treballar amb personalitats com Alexandre Desplat (guanyador de dos Oscars per la seva música), Patato Valdés, Papo Pepín, Orient López, William Cepeda, Jimmy Bosch, Manuel Anoyvega, Victor Pau, etc.





Cantant líder de nombrosos grups i orquestres de llatí-jazz, jazz i salsa, s'ha produït en prestigioses escenes estrangeres i franceses, com "Li New Morning" de París o el "Festival Internacional de Cinema de Canes".





"En una societat d'enganys dir la veritat és un acte revolucionari", George Orwell.