França desaconsella viatjar a Espanya i a "Catalunya en particular"

El secretari d'Estat d'Afers Europeus de França, Clément Beaune, ha desaconsellat als ciutadans francesos que viatgin a Espanya i Portugal en vacances pel repunt dels contagis de coronavirus i ha plantejat la possibilitat de prendre noves mesures si la situació epidemiològica s'intensifica .





"Seguim especialment la situació de països on l'augment és molt ràpid. Portugal, Espanya, Catalunya en particular, on es dirigeixen nombrosos francesos per a les vacances", ha alertat Beaune, que ha recomanat expressament evitar aquestes destinacions "als que encara no han reservat les decisions.





"Cal ser prudent", ha resumit Beaune en una entrevista a la cadena France 2 en què ha apuntat que "la pandèmia no ha acabat" i ha assenyalat de forma particular a la península Ibèrica, on la incidència de la Covid-19 ha augmentat en aquestes últimes setmanes.





L'Executiu gal no descarta fins i tot prendre mesures específiques, si bé el secretari d'Estat no ha entrat en detalls. "Anem a decidir-ho en els pròxims dies, però podríem tenir mesures reforçades", ha explicat.





La por a l'expansió de la variant delta, a la qual la hi atribueix l'empitjorament de la pandèmia en diversos països europeus, ha portat a diferents governs a revisar les seves restriccions. Alemanya va arribar a aplicar restriccions d'entrada per a les persones arribades des de Portugal, tot i que ja les ha aixecat.