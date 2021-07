L'Ajuntament de Barcelona compra El Molino per 6'2 milions d'euros

@EP





El que no pot ser no pot ser i a més és impossible, com deia el gitano. I aconseguir un nou El Molino ha resultat un somni inviable. Es va construir amb una gran càrrega creditícia i ha intentat durant anys continuar amb la vella tradició de music hall que ha quedat molt sobrepassada pels temps en què vivim.





Diria més, i bé que ho sento, obsoleta, tal com la vam conèixer Si fins al Follies Bergère de París, gran catedral de la revista, va haver de romandre molt de temps tancat! Per aquest motiu les aspes deixessin de girar fa molt temps i que tots ens preguntéssim què havia de ser d'aquell edifici nou construït amb tanta il·lusió com a falta de visió per Elvira Vázquez i alguns socis. La resposta l'hem tingut avui.





En efecte, Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, ha comparegut avui amb Elvira Vázquez per comunicar que el Consell de Govern de l'Ajuntament de Barcelona va acordar ahir iniciar els tràmits per a l'adquisició d'El Molino i la seva reconversió en una de les noves cases de cultura amb que pretén dotar-se a la ciutat dins el Pla de Drets estratègics i que inclourà la Casa de la Música de Barcelona en l'actual Barts i l'Arnau itinerant amb què es complementarà l'acció que desenvolupen ia equipaments privats com els teatres Apolo, el Condal i el Victòria.





Segons va explicar la primera autoritat municipal, a partir d'ara El Molino representarà una nova generació d'equipaments híbrids i interdisciplinaris, però no serà gestionat directament per l'Ajuntament, sinó que sortirà a concurs perquè ho faci una empresa o entitat privada.





Aprofitem l'oportunitat per preguntar a el regidor de districte de Raval quan es pensa posar el rètol de plaça de Bella Dorita a l'espai situat davant d'El Molino, tal com va acordar la corporació municipal fa anys i ens va respondre que serà aquest mateix any en ocasió de l'homenatge que s'està projectant retre a la famosa cupletista, tan entranyable lligada a Barcelona de la qual va rebre la Medalla al mèrit artístic.