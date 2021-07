Els espanyols que viatgin al Marroc hauran de fer quarentena per arribar des d'una zona d'alt risc

@EP



El Ministeri de Sanitat del Marroc ha inclòs aquest diumenge Espanya, França i Portugal en el llistat de "zones d'alt risc" de contagi de coronavirus. A partir del 13 de juliol, els viatgers d'aquests països hauran de guardar quarantena durant deu dies.





Segons la informació proporcionada pel Ministeri d'Exteriors marroquí al seu compte de Twitter, aquests tres països han passat d'una llista, la 'A', a una altra llista, la 'B', en la qual figuren els països que pitjor estan gestionant la pandèmia.





Per accedir al Marroc, a més de la quarantena, els viatgers procedents d'aquestes nacions hauran d'obtenir una "autorització especial" per viatjar i presentar una PCR negativa realitzada 48 hores abans d'entrar al territori.





A mitjans de juny, el Marroc va reprendre els vols amb Espanya i Europa després de mesos suspesos per evitar la propagació de la pandèmia.





OPERACIÓ PAS DE L'ESTRET



El Marroc ha suspès per segon any consecutiu l'operació Pas de l'Estret des dels ports espanyols, decisió que va emmarcar en el context de la pandèmia del coronavirus.





La tornada dels marroquins que viuen a l'estranger per via marítima es realitzarà a partir dels mateixos punts de trànsit marítim de l'anys passat: Sète (França) i Gènova (Itàlia), la qual cosa deixa fos els ports espanyols.





Els qui optin per aquesta opció per tornar durant l'estiu al Marroc hauran de presentar una PCR negativa al moment d'embarcar i se'ls sotmetrà a una altra mentre estiguin a bord, "amb la finalitat de garantir la màxima seguretat sanitària per a ells i els seus familiars".