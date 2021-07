Per què els avions han de volar a més de 10.000 metres d'altitud?

Pixabay





Qualsevol aerolínia fa que els seus avions volin a almenys 10.000 metres d'altitud (el que s'anomena altitud de creuer) i això, en realitat, té una explicació senzilla. I és que com més amunt estiguin, menys combustible consumeixen.





A major altitud la densitat de l'aire disminueix, aquest és més fi, el que provoca menys resistència aerodinàmica a l'avió quan aquest es mou. És a dir, com més amunt, més ràpid vola l'avió i això a la llarga disminueix el consum de combustible perquè no es necessita tant per desplaçar-se com es necessitaria més avall.





A més, volar a tanta altitud també atorga més seguretat: s'evita el xoc amb objectes. A aquesta actitud no hi ha muntanyes, ni drones, ni ocells. A més, tampoc hi ha tempestes, ja que aquestes es produeixen a la troposfera, que queda més avall de l'altitud de creuer.





No obstant això, no tots els avions poden pujar fins a la mateixa alçada. Això depèn de diverses coses, com ara la distància que hi hagi fins a la destinació, el tipus d'aeronau o l'adreça de vent. Però la majoria d'avions comercials si que poden arribar aquests 10.000 metres.