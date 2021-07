Asseguren que la dona que 'va donar a llum a 10 nadons' mai va estar embarassada

Foto d'arxiu - @EP





Fa unes setmanes va córrer pel món el cas d'una dona sudafriana que havia donat a llum a deu nadons, batent un rècord Guiness.





Des Guinness World Records van felicitar a la família i van informar que abans de afegir-la al llibre dels rècords anaven a mirar que fos cert. Pel que sembla no ho va ser.







El Govern de la província de Gauteng va afirmar que Gosiame Thamara Sithole no havia donat a llum a cap nadó. "Els metges han establert que la Sra. Sithole no ha donat a llum a cap nadó últimament. També s'ha establert que no estava embarassada en els últims temps", va dir el portaveu de les autoritats segons el mitjà News24.





Segons han indicat els mitjans, després de conèixer la notícia del fals embaràs, la dona va haver de rebre ajuda psicològica i psiquiàtrica.