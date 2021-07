5 monuments romans que has de visitar a Catalunya

Els romans van deixar moltes empremtes a Catalunya durant el seu pas per aquesta terra. Algunes es conserven millor que altres, però són moltes les que es poden visitar per ajudar a comprendre millor la forma en què aquesta civilització vivia. D'entre totes, hem fet una selecció de cinc que no et pots perdre. Són aquestes:





Pont del Diable, Tarragona





L'aqüeducte de les Ferreres, més conegut com Pont del Diable, és un dels símbols de la ciutat de Tarragona. Data de segle I i va servir per transportar aigua des de les muntanyes fins a Tarraco, com es deia la ciutat en època romana.





Ruïnes d'Empúries





En aquesta ocasió parlem d'un lloc que va ser ciutat dels ibers, dels grecs i dels romans. Aquests últims van batejar a la qual avui anomenem Empúries com Emporiae, i va ser una ciutat important fins que li van prendre el protagonisme altres com Tarraco o Barcino. Actualment es poden visitar les ruïnes de l'antiga ciutat.





Termes romanes de Caldes de Montbui





Tot i que no són les de la foto, les termes romanes de Caldes de Montbui estan considerades les més ben conservades de la península. Tenien una finalitat medicinal i es duien a terme teràpies i activitat d'higiene i oci. Actualment es pot usar una piscina termal del segle I.





Amfiteatre romà de Tarragona





Tarragona és una ciutat plena de restes romanes i un altre de les que no et pots perdre, a més del Pont del Diable que hem esmentat en primer lloc, és l'amfiteatre. És a prop de l'estació de tren, a la vora de la mar, data del S.II i es va construir excavant una roca.





Necròpolis romana de Barcelona





En ple centre de Barcelona, a la Plaça de la Vila de Madrid, a un nivell inferior es troba aquesta necròpolis. Allà es poden veure col·locades en fileres les tombes de al voltant de 70 persones, que es pensa que pertanyien a la classe mitjana o baixa perquè estan fora de les muralles.