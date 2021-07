Coneix les 20 meravelles naturals més sorprenents

L'Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs (ICOG) ha llançat una proposta aquest estiu per visitar algunes de les meravelles naturals d'Espanya i fomentar el geoturisme. Algunes de les delegacions de l'ICOG han aportat les seves recomanacions fins a completar una ruta de 20 destinacions geològics.





A Astúries es troben els dos primers enclavaments de la proposta. D'una banda, i l Parc Natural de Somiedo, que presenta una gran diversitat litològica i la presència de morfologies glaceres, entre les que destaquen els Llacs de Saliencia i el Llac de la Vall. De l'altra, el Karst Litoral de l'Orient, un paisatge d'alt valor geomorfològic amb formacions càrstic-marins com els bufons.



A les Canàries es troba el Volcà muntanya de la Sorra a La Oliva (Fuerteventura), el volcà més recent de Fuerteventura amb uns 10.000 anys d'antiguitat, on es poden observar tot tipus d'elements volcànics com laves, blocs i escòries, així com el Parc natural de Teno a Buenavista (Tenerife), a l'extrem nord-oest de l'illa, un estratovolcán en escut. El massís sofrir dos grans col·lapses de vessant que van donar lloc al penya-segat dels Gegants i a la Vall del Palmar.



A Cantàbria, els geòlegs recomanen visitar el tram de costa a Cap Menor i la desembocadura del riu Pas (Liencres), una successió de penya-segats amb cales i platges com la de la Arnia de singular encant. També allí es troba la Font Doni, un contrast paisatgístic de imponent pedra calcària que permet endinsar-se al centre dels Pics d'Europa a través d'una pujada amb funicular.



Castella-la Manxa compta amb el Volcà Turó Gros (Ciutat Real), primer volcà visitable de la península, emplaçat al Camp de Calatrava amb 330 edificis volcànics que permeten observar l'estructura interna d'un volcà i la seva dinàmica, així com amb Barrancas de Burujón (Toledo), un paisatge banyat pel riu Tajo que recorda el Gran Canó de el Colorado.



A Castella i Lleó es troba la mina romana de Las Médulas (Lleó), la major mina a cel obert de l'Imperi Romà les tasques d'explotació han donat lloc a un impressionant entorn paisatgístic. A l'entorn d'Arribes de Duero (Zamora i Salamanca) el riu Duero fa frontera amb Portugal i forma els canons més extensos i profunds de la península. És un espai on es pot contemplar la bellesa del seu paisatge granític i les seves espectaculars cascades.



En Catalunya hi ha la Muntanya de Sal de Cardona (Barcelona), on la vall salina i la muntanya de sal de Cardona creen un fenomen natural únic al món, que s'ha explotat com a recurs des del Neolític. El 2003 es va inaugurar com a Parc Cultural de la Muntanya de Sal. És una de les meravelles del Geoparque de la Catalunya Central. Per la seva banda, Carrilet d'Estany Gento (Lleida) és un paratge situat a nord del Geoparque Orígens al Pirineu català, dins de la zona perifèrica de Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i és un exemple de geomorfologia glacial.



Visitant la Comunitat Valenciana es pot trobar la Capa Negra d'Agost (Alacant), un aflorament estratigràfic on una seqüència de margues i argiles mostren els canvis de el trànsit del Cretaci al Paleocè, així com les Coves de Sant Josep a la Vall d'Uixó (Castelló ), un sistema de cavitats càrstiques desenvolupades en calcàries. La cova principal és navegable i alberga un dels rius subterranis més llargs d'Europa.



A Galícia, més concretament a Lugo, recomanen visitar el Geoparque del Courel, on es poden observar els processos geològics que van donar lloc a la formació de Galícia, així com la Platja de les Catedrals.



També és a la llista el Futur Geoparque de Petjades de Dinosaure, a La Rioja, on és possible gaudir del seu ampli patrimoni geològic i paleontològic, que es presenta en el seu estat original. El futur Geoparque compta amb més de 11.000 empremtes, més que cap lloc d'interès paleontològic a Europa i està integrat en part dins de la Reserva de la Biosfera de la Rioja.



A Madrid proposen visitar Peñalara i La Pedriza. En les glaceres quaternàries de Peñalara es poden apreciar les morfologies de la glacera (circs, llindars, pullido i estries) així com el seu dipòsit (morrenes).



Finalment, al País Basc recomanen visitar el Geoparque de la costa basca, territori reconegut per la Unesco pels seus diferents seccions contínues en el Flysch, així com el Flysch de Biscaia.