Un perfil del moment polític

Sense dubtes, Veneçuela viu avui un moment polític caracteritzat per la incertesa, enmig d'una crisi econòmica i social sense precedents, d'un ambient d'inseguretat personal i jurídica, de la recrudescència de l'autoritarisme militarista, i de l'auge de la corrupció, tot això sota la mirada atenta del món.





Acabem de trencar el rècord d'hiperinflació grec i avancem per arrencar-li a Nicaragua el seu; el govern cubà, el principal suport polític, mentor i aliat de govern, trontolla davant els actes de rebel·lió popular i, mentrestant, esperem ansiosos la decisió de la Cort Penal Internacional (CPI) sobre el cas de la investigació al govern veneçolà per crims de lesa humanitat, i també: les decisions sobre l'or dipositat a Londres, sobre l'extradició del Sr. Alex Saab detingut a Cap verd i sobre l'extradició de Rafael Ramírez, expresident i desfalcador de PDVSA, només per citar els casos que ocupen espai als mitjans de comunicació.





@EP





A l'intern, el debat sobre la participació o no en el procés electoral de governadors i alcaldes que s'ha anunciat per al proper mes de novembre, no només s'ha tornat àlgid, sinó que segueix debilitant el lideratge opositor i polaritzant les opinions polítiques. Afegim ara les anades i vingudes de govern respecte a la negociació amb l'oposició a Mèxic i l'enduriment de la repressió contra la dissidència.





Això seria suficient per provocar un col·lapse nerviós a qualsevol que aquest ocupat en alguna cosa més que sobreviure o, en l'altre extrem social, en posar-li la mà a la caixa forta més propera. Però, en tot cas, pot servir per aproximar-nos en descriure el context en què es desenvolupa el moment polític.





Avui, el país s'enfronta diversos problemes rellevants, que tenen a veure amb les possibilitats d'aturar l'autoritarisme i avançar cap a la democràcia, qualsevol que sigui la forma en què es concebi:









Desconfiança generalitzada en els polítics i en la capacitat de representació dels partits. Això ha conduït a la fragmentació de´lideratge i generat els embussos per a la concertació i els acords, per no parlar de consensos. Augment de la polarització, i l'aparició de postures hipercrítiques en el si dels sectors pro-democràtics, el resultat és la paràlisi, ja que les baralles internes consumeixen massa energia i recursos. La preponderància dels discursos de ruptura. Els opositors radicals promouen la ruptura definitiva amb el que denominen "el chavisme", i el govern sembla decidit a fer el "salt a l'abisme" amb la seva versió radical de model social de l'Estat Comunitari. El domini de l'autoritarisme militarista la qual cosa amenaça de liquidar el que queda de la societat civil prodemocràtica El creixent desprestigi dels moviments populars i de les esquerres, amb la qual cosa només queden vius els moviments pro autoritaris i s'estimula la desmemòria de l'aprenentatge pro democràtic L'absència de sectors pro-democràtics en el si del govern i les Forces Armades la qual cosa limita notablement les possibilitats d'arribar a acords negociats a favor del canvi.









Un bon exemple, on aquests problemes conflueixen, és el procés electoral que s'acosta. En contra de l'opinió de la gent, recollida en les enquestes, i que apunten a una intenció de participació entre el 60 i el 80%, el lideratge opositor encara discuteix si participa o no. Obliden un principi d'or segons el qual, "els espais polítics es perden o es guanyen lluitant, però no es cedeixen". A més, obliden que ja això va ocórrer quan l'organització Suma't va convèncer els partits de la conveniència d'abstenir en les eleccions de l'Assemblea Nacional, com a conseqüència de la qual cosa el partit de govern va copar tots els escons i l'AN va passar cinc anys legislant als seus amples i creant les bases jurídiques de l'estat de coses que avui patim.





Insisteixo, els espais polítics no s'abandonen, i tot i que les condicions electorals no són per a res fiables, sempre hi ha opcions per les quals val l'esforç:





L'objectiu no són les eleccions, sinó la recuperació de la democràcia i la possibilitat de seguir lluitant per recuperar a país. L'abstenció, per teoria i pràctica, només afavoreix el govern Les eleccions són un espai per organitzar-se; per motivar la gent i augmentar la participació política activa, pro-democràtica i llibertària; per a la protesta, És possible aconseguir alguns triomfs en llocs políticament claus, si es va units i es participa massivament. És una oportunitat per renovar i enfortir el lideratge opositor local i regional És una oportunitat per promoure el Referèndum Revocatori, i més encara si s'ensopega amb elements fraudulents durant les eleccions o abusos de poder oficial.





En cas contrari, si les dues parts, Oposició i Govern, s'anoten en el joc de "tot o res", l'únic destí possible és la confrontació o la guerra.