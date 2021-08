5 pobles bonics en els quals desconnectar al Pirineu català

Quan les destinacions de platja s'abarroten de gent en els mesos d'estiu, no hi ha res com anar-se'n als pobles petits de muntanya a desconnectar. Afortunadament, a Catalunya comptem amb multitud de petites localitats en què amb prou feines es veu una ànima. I, a més, moltes d'elles destaquen per la seva gran bellesa. Així doncs, a Catalunya Press hem preparat una llista amb cinc pobles bonics del Pirineu català als quals acudir per passar uns dies de tranquil·litat envoltats de natura.





Bellver de Cerdanya









@catalunyapress





Antigament, Bellver de Cerdanya estava format per un castell emmurallat i torres de guaita. Però ara, a més de conservar les restes del que un dia va ser, és un dels pobles més bonics del Pirineu Català. Destaquen sobretot el seu casc antic medieval, amb les seves casetes de pedra i la seva plaça major, en la qual se celebra el mercat de la localitat.





El Querforadat





@catalunyapress





El Querforadat és un nucli de població que forma part de la vila de Cavá, a la comarca de l'Alt Urgell. Està format per unes poques cases de pedra de teulades vermelles i les vistes que regala des del petit mirador amb el verd de la vegetació i el gris de la muntanya de pedra que té a l'horitzó són increïbles.





Toloriu





@catalunyapress





Un altre dels pobles que no pots deixar de visitar si el que busques és un dia de relax és Toloriu. Està compost per tres o quatre carrers empedrats, amb façanes decorades amb enfiladisses i flors. A més, compta amb una petita ermita que s'alça en solitari deixant unes vistes àmplies de les muntanyes al fons. Recórrer Toloriu resulta molt agradable, perquè a més podràs fer-ho sense creuar-te amb ningú.





Arsèguel





@catalunyapress





Arsèguel és una mica més gran que els dos pobles citats anteriorment (El Querforadat i Toloriu), però empedrat de la mateixa manera. Es troba a la part baixa de la Serra del Cadí i té una de les arquitectures medievals millors conservades dels Pirineus.





Arànser





@catalunyapress





Al fons de la vall del riu de Molí trobem Arànser, un poble que a més de amb casetes de pedra compta amb una pista d'esquí i un estany amagat però de fàcil accés a sis quilòmetres aproximadament del que és el nucli urbà. Es diu estany de Comabella, es pot caminar al seu voltant en un passeig d'uns deu minuts i és tan bonic com pots veure en la imatge que acompanya aquest text.