Cinc pobles que s'han de visitar a la Garrotxa, la comarca volcànica de Catalunya

La Garrotxa, a la província de Girona, és una comarca famosa pel seu formatge de cabra i per la Zona Volcànica de la Garrotxa, un immens parc natural amb gran quantitat de cons volcànics extints.





Es tracta d'un territori que s'ha de visitar, per la seva bell parc natural, que deixarà postals inoblidables a la teva vista, i pels seus pobles, amb una personalitat arrasadora. En aquest article us proposem cinc municipis que heu de visitar si passeu per aquesta zona:





1 - Besalú





Besalú - Turisme de la Garrotxa





És un dels pobles més bonics de Catalunya, i pocs podran negar això. El pont medieval que condueix fins al cor del preciós nucli històric de Besalú és tant de postal que sembla que sigui de mentida. Però no, és veritat i es pot tocar.





El pont et porta directament a un dels nuclis medievals més monumentals i ben conservats de Catalunya, i per això és Bé Cultural d'Interès Nacional. Però, a Besalú hi trobareu moltes més coses per descobrir, com els banys jueus, uns dels dos únics que hi ha a tota la Península.





2- Castellfollit de la Roca





Castellflorit de la Roca - Viquipèdia





Indispensable, des del poble fins a la carretera que has de recórrer per arribar. Tot és una delícia.





El diminut poble de Castellfollit de la Roca està situat a sobre d'un increïble penya-segat de 50 metres d'altura i sota els peus del riu Fluvià. L'antiga església de Sant Salvador, el mirador amb unes vistes privilegiades i els seus estrets carrerons fan famós a aquest petit poble de la Garrotxa. A més Castellfollit de la Roca és la porta d'entrada de Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.





3- Santa Pau





Santa Pau - Viquipèdia





Dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa trobareu una vila que vigila el descans dels volcans Santa Margarida i Croscat. Santa Pau encara conserva una fesomia medieval molt marcada i està presidida pel castell que porta el seu mateix nom, i que va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional.





Des d'aquesta vila es pot arribar a la famos Fageda d'en Jordà, un paratge natural format per boscos de faig que és una explosió de colors a cada estació. Des d'aquí també podeu fer l'excursió al cràter de Santa Margarida, on, al mig, descansa una ermita que no es pot deixar de fotografiar.







4- Mieres





Mieres - Turisme Garrotxa





Com gairebé tots els pobles de la Garrotxa, Mieres està envoltat de natura, prats, boscos i rierols que ens regalen una bellesa i tramquilitat única. A més compta amb el barri de la Cellera, l'església de Ruïtlles i les diferents esglésies de Sant Pere, de Santa Maria de Romeria i de Santa Maria del Freixe, ideals per fer una passejada i descobrir la història d'aquest meravellós municipi.





5 - Sant Joan de les Fonts





Sant Joan de les Fonts - Turisme Garrotxa





El pont medieval, el Molí Fondo, el Monestir Benedictí o el Castell de Juvinyà són alguns dels grans reclams medievals del municipi de Sant Joan les Fonts. La veritat és que té infinitat de racons que són difícils de conèixer en un sol dia. No deixeu aquell sense observar detingudament el pont medieval, que amaga una curiositat: va ser construït amb pedra volcànica.