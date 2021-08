Les millors destinacions per viatjar sense sortir d'Espanya

Sabem que viatjar és especialment difícil en aquest moment. Però, juntament amb els últims consells i actualitzacions de viatge de la COVID-19, a SkyScanner volen seguir inspirant-te amb nous continguts perquè quan el món obri les seves portes novament, estiguis llest.





El turisme interior està més de moda que mai després de la crisi del coronavirus. A dia d'avui, són molts els viatgers que no es plantegen un llarg viatge per gaudir de les seves vacances per la qual cosa el 'turisme de proximitat' és la millor opció per a preparar les maletes i fer aquesta escapada que vols des de fa mesos. Si d'alguna cosa pot presumir Espanya és de varietat i opcions de tot tipus pel que fa a turisme interior es refereix. Ja sigui amb la família, amics o parella, aquí et deixem les millors destinacions de turisme interior segons Skyscanner.





Els 4 millors destinacions de turisme interior per a famílies





Llanes, Astúries





Més de trenta platges, algunes d'autèntica postal com Gulpiyuri o Cobijero, paratges naturals on practicar senderisme, classes de surf, carrerons medievals o la inigualable cuina asturiana fan de Llanes una destinació de turisme interior perfecte per gaudir en família. Localitzada a tan sols 30 quilòmetres dels rius Sella i Cares-Deva, resulta ideal si t'agraden els esports aquàtics. Molt a prop, també, pots trobar les principals excursions i barrancs de Picos de Europa i Prepicos d'Europa.





Sanabria, Zamora, Castella i Lleó





Sanabria se situa a nord-oest de la província de Zamora i és coneguda, principalment, pel Parc Natural del Llac de Sanabria, que presumeix de l'estany d'origen glacial més gran de la península ibèrica (i un dels més grans d'Europa). Perfecta per visitar en cotxe de lloguer, a la comarca s'han creat recentment dues rutes de bicicleta de muntanya que travessen diversos pobles. També és possible fer recorreguts a cavall, passejades pel llac en catamarà eòlic-solar, llogar barques a pedals o, fins i tot, canoes.





Salou, Tarragona





Platja, suaus temperatures i parcs temàtics. ¿Hi pot haver millor combinació per a una escapada de turisme interior en família? Al cor de la Costa Daurada, Salou és la destinació familiar català per excel·lència, una perla de la Mediterrània que val la pena conèixer en qualsevol època de l'any. La seva àmplia oferta d'oci, amb els parcs de Port Aventura al capdavant, així com diferents opcions d'allotjament, molts d'ells ideals per anar amb nens, són l'excusa perfecta per posar rumb a terres catalanes.





Costa Blanca, Comunitat Valenciana





Penyal d'Ifac, a la Costa Blanca





Banya tota la província d'Alacant, comprenent des del municipi de Dénia fins al Pilar de la Horadada, amb gairebé 250 quilòmetres de platges, cales, coves i penya-segats. Destinació de turisme interior familiar per excel·lència, la Costa Blanca abasta localitats tan populars com Altea, Benidorm, Campello o Torrevella, a més de la capital, Alacant. I si els teus fills també tenen ganes de diversió assegurada, veu comprant entrades per Aquopolis o Dinopark, ja que Terra Mítica no obrirà les portes fins a 2021.





Els 3 millors destinacions de turisme interior per amics





Eivissa, Illes Balears





És igual l'època de l'any. Si estàs pensant en unes vacances de turisme interior amb amics, Eivissa és el lloc indicat. L'illa balear ve de gust els dotze mesos i, tot i que a l'estiu és cotitzada especialment, l'energia que transmet no decau en cap moment. A més de les seves arxiconegudes discoteques i cales color turquesa, Eivissa t'enamorarà per la seva espectacular natura, ric patrimoni històric, mercats amb encant i, per descomptat, la seva deliciosa gastronomia mediterrània





Vigo i les Rias Baixas, Galícia





¡Galícia calidade! Banyada per l'Atlàntic, amb illes gairebé verges, fars, miradors, castells, cases pairals i natura en estat pur, les Rias Baixas són una de les destinacions turístiques d'interior més cèlebres de Galícia per gaudir amb amics. Comença el dia amb un bany a les tranquil·les aigües d'alguna de les seves platges, visita ciutats amb encant com Vigo i Pontevedra, fes una excursió a les incomparables Illes Cíes o algun poble mariner i, com no, deixa't seduir per la culinària gallega i els prestigiosos vins de la zona.





Tarragona, Catalunya





La capital de la Rioja és petita però matona, un d'aquests destins de turisme interior de visitar amb amics on la diversió està més que assegurada. Logronyo és fàcil de conèixer a peu, traspua vida amb els seus carrers plens de cultura i comerços, es menja de meravella i es beu de somni. I si ets aficionat als bons vins, gaudiràs com en pocs llocs gràcies a la seva àmplia varietat, assequibles preus i infinites possibilitats de conèixer cellers llegendàries. No oblidis anar de pinxos per la mítica carrer Llorer, un imperdible que et deixarà el millor sabor de boca.





Els 3 millors destinacions de turisme interior per a parelles





Granada, Andalusia





Un passeig per l'Albaicín, sopar a la llum de les espelmes amb vistes a l'Alhambra i habitació en una casa cova. ¿Hi pot haver un pla de turisme interior en parella més romàntic? Granada ofereix això i molt més. Museus com els de Manuel de Falla o Federico García Lorca, rutes culturals com el llegat andalusí o regne nassarita, flamenc, miradors i, com no, l'Alhambra, no poden faltar a la teva llista. I si et ve de gust conèixer la província, les platges de la Costa Tropical, a l'estiu, o Sierra Nevada, a l'hivern, poden ser el fermall d'or.





Sant Sebastià, Guipúscoa, País Basc





Ciutat senyorial com poques, la capital de Guipúscoa i els seus voltants són sinònim de turisme interior. I viure-la en parella fan que l'experiència sigui encara millor. Lloc de pelegrinatge per a aficionats a la gastronomia, compta amb molts altres i increïbles atractius. La Concha, per exemple, és una de les millors platges urbanes d'Espanya, i el seu casc vell és obligatori per conèixer de primera mà la 'cultura del pintxo'. No deixis de fer una escapada a algun dels seus bufons pobles mariners, com Guetaria, Zarauz o Zumaya.





Càceres, Extremadura





Reserves naturals com la Gola dels inferns, parcs com Monfragüe, cascades i salts d'aigua, pobles increïbles com Robledillo de Gata o Hervás, Aliseda i la seva riquesa ornitològica, tradicions representades en els seus edificis, patis i artesania ... I cultura, molta cultura dins dels murs de la bella ciutat de Càceres. L'últim de les destinacions de turisme interior en parella que recomanem alberga segles d'història, natura per tot arreu i paisatges que fan caure d'esquena. I quan la fam premi, res millor que algun dels productes extremenys per antonomàsia: pernil de la devesa, Coca del Casar o formatge Ibores.