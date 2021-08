Una estranya família política: "El meu marit va morir recentment i els sogres em segueixen demanant el seu esperma"

Les relacions amb els sogres poden ser bastant complicades en el millor dels casos, però després d'una mort, les coses poden tornar encara més tenses i difícils. Una dona, que diu que el seu marit va morir recentment a causa de el càncer, ha compartit la incòmoda posició en què es troba amb els pares del seu marit. La seva història ha estat recollida pel diari britànic Mirror.





La dona, a través d'un post a Reddit, explica que abans de la seva mort, el seu marit havia congelat part del seu esperma amb l'esperança de poder tenir fills després de passar per la quimioteràpia. No obstant això, no va poder superar el càncer i aquest objectiu va desaparèixer.







En aquest moment és quan va rebre una estranya proposta per part dels seus sogres: "Els seus pares em van preguntar si estava considerant ser inseminada amb el seu esperma, i els vaig dir que no. Després em van preguntar si podia transferir-los la propietat de l'esperma perquè poguessin utilitzar-lo per tenir néts. Suposo que estan planejant la contractació d'un ventre de lloguer per a això, però admeto que estava tan sorpresa i confosa que en realitat no vaig preguntar", relata la vídua.







"Vam congelar el seu esperma perquè volíem formar una família junts i congelar el seu esperma semblava una millor opció que adoptar o utilitzar un donant d'esperma, no perquè volgués donar-los néts als seus pares o simplement posar el seu ADN al món", es justifica.





Tampoc entén quin era el pla dels sogres: "També estic confosa sobre qui esperen que criï a aquest nen o nens, ja que tots dos tenen 60 anys. La mare de lloguer? Una de les seves nebodes o nebots? El meu marit no tenia germans, i amb aquest escenari no em sentiria còmoda. Se sent com si només volguessin que la seva línia de sang continués sense pensar en la practicitat de la mateixa ", lamenta.