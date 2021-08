Descobreixen una marieta viva als intestins d'un home al fer-li una colonoscòpia

@EP





L'American College of Gastroenterology va reportar el cas d'un home que, al realitzar-se una colonoscòpia, va descobrir que una marieta viva es trobava en els seus intestins. Tot i que no és un cas aïllat, ja que s'han arribat fins i tot a trobar paneroles vivint en els intestins de les persones, el fet va sorprendre l'equip mèdic.





D'altra banda, l'ACG Casi Reports Journal ha obert un estudi per aclarir com pot ser que una marieta pugui arribar fins a l'intestí d'una persona i, el que resulta més incomprensible, sobreviure.





La primera hipòtesi apunta que la marieta va poder desplaçar-se fins al còlon del pacient mentre aquest dormia. A més, ho hauria fet ajudada pel líquid que l'home de 59 anys va prendre per deixar els seus budells buits per realitzar-se la prova mèdica satisfactòriament. "La seva preparació per a la colonoscòpia pot haver ajudat a l'insecte a escapar dels enzims digestius a l'estómac i la part superior de l'intestí prim", relataven els investigadors en l'estudi.