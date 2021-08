Cinc pobles medievals de la Costa Brava per a perdre't en el passat

Estem en ple agost i un dels destins preferits pels catalans, sens dubte, és la Costa Brava. Hi ha infinits motius per perdre per aquesta part de litoral: les seves platges, la seva gastronomia, els seus Camins de Ronda, la bellesa dels paisatges on es barregen el mar i la muntanya i, sens dubte, els seus pobles.





En CatalunyaPresss hem fet una llista amb els cinc pobles que modestament creiem que val la pena visitar. Es tracta de viles medievals conservades perfectament fins als nostres dies, llocs on passejar per perdre't en el passat.





1- La Pera





La Pera - Enciclopedia.cat





Al Baix Empordà, el municipi de la Pera inclou pedanies agregades com Pendrinya, Púbol i Riuràs. Es tracta d'un poble medieval i històric on va ser citat per primera vegada l'any 982, en un document el qual té en possessió el Monestir de Santa Maria de Ripoll.





Com a bon poble històric, pot presumir d'haver donat aixopluc a personatges importants, entre els quals es pot destacar el famós pintor Salvador Dalí, que va residir al castell de Púbol l'any 1970. Aquest artistes rebria dotze anys després el títol de marquès de Púbol l'any 1982.





Si passes per la Pera, és indispensable veure: l'Església de Sant Isidor de la Pera, el Nucli medieval de la Pera, el Castell de Púbol, l'Església de Sant Pere de Púbol, l'Església de Sant Andreu de Pedrinyà i l'Ermita de Sant Rafael i la Mare de Deu dels Àngels a Riuràs.







2- Begur





Begur - Viquipèdia





Begur compta amb alguna de les millors platges per practicar snorkel, però a més també és un poble medieval que val moltíssim la pena conèixer. El casc antic d'aquest poble, que es troba envoltant les restes de l'antic castell, és un passeig molt recomanable i ple d'història.







A més, si puges fins a dalt, podràs gaudir d'al·lucinants vistes tant de la Mediterrània com de poble. Per descomptat, a Begur trobaràs platges cristal·lines i precioses que són ideals per donar-te una capbussada i viure la Costa Brava en tota la seva essència.





3- Madremanya









Per sort, aquest poble segueix sent verge i encara no ha estat víctima del turisme massiu. A menys de 5 km de Monells (una altra joia a visitar que no sortirà en aquesta llista), la pedra, els arcs i els estrets carrers medievals tornen a ser els protagonistes al poble de Madremanya. Un luxe pel qual passejar molt més tranquil perquè, tot i que pot rivalitzar en bellesa amb aquell, és molt menys conegut i turístic.





4- Vulpellac





Vulpellac @Wikipedia





Vulpellac és un poble medieval que pertany a la població de Peratallada, - que també val la pena visitar-. Vulpellac està considerat com a bé cultural d'interès nacional com a conjunt històric.





El casc antic conserva característiques medievals, entre els seus elements arquitectònics d'origen medieval més destacables trobem l'església parroquial de Sant Julià i santa Basilissa es tracta d'un edifici d'estil gòtic i el castell palau es poden observar també diverses restes de l'antiga muralla.





Fer una passejada pels carrers del nucli antic és una delícia.





5- Peralada









Castell de Peralada - Viquipèdia





Peralada es va fundar com un poblat ibèric aproximadament en l'any 500 AC, així que pocs llocs tenen més història que aquest municipi. Té aproximadament 2.000 habitants.





Peralada està situada a l'Alt Empordà i conserva diferents edificis de l'època medieval, es tracta d'una zona eminentment agrícola i vitivinícola, que produeix una gran varietat de vins sota la denominació d'origen Empordà.





Entre els elements més destacables d'origen medieval trobem el Claustre de Sant Domènec datat al segle XII es tracta de l'element de arquitectònic d'origen romànic més rellevant de la població. També és imprescindible visitar el Castell de Peralada.