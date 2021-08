L'observatori de migracions del SELA

M'entusiasma haver tingut l'oportunitat de participar amb un excel·lent equip de professionals en la formulació del nou Observatori de Migracions del SELA. Aquesta nova finestra que s'obre des del Sistema Econòmic Llatinoamericà i del Carib busca oferir una visió integral de la mobilitat humana. No són pocs els organismes internacionals i organitzacions privades que treballen els temes migratoris, però la matèria és de tal complexitat, que aquest nou aporti se suma a la necessitat de concentrar els majors esforços possibles tant públics com privats per treballar amb més integralitat el tema de les migracions i les diàspores, tot alhora és un fenomen real que no té límit en l'espai ni en el temps i que requereix el màxim d'atenció per atendre la tragèdia que poden significar les grans mobilitats de contingents migratoris a la llarg i ample del nostre continent.







En el seu segment virtual l'observatori compta amb una secció sobre la "governança migratòria" on es comparteixen les regles i polítiques que regeixen la migració a cada país; una secció sobre "dades migratoris", on es poden trobar les principals fonts de dades sobre la migració, i una secció sobre "migració i desenvolupament", on es comparteix informació sobre com els migrants poden ajudar al desenvolupament dels seus països d'origen i destinació .





Conté una secció de notícies, on es comparteixen notes sobre la migració i la política migratòria; una secció d'esdeveniments, on es comparteixen invitacions obertes a aquestes ocasions per a la discussió, i una secció de documentació, que conté els arxius recol·lectats pel SELA (incloent lleis, informes, estudis i altres) per donar suport a la investigació.





Una de les novetats de l'Observatori de Migracions és que està dirigit de manera horitzontal a 3 grups de persones; als migrants (i possibles migrants), als que formulen polítiques migratòries i per als estudiosos del fenomen migratoris i que busquen fonts d'informació accessible en el seu sol portal.





Conèixer la normativa migratòria, les tendències, els beneficis i dificultats a què s'enfronta eventualment l'emigrant estaran detallades en aquesta nova eina. Per exemple, què es necessita per obtenir la residència? És possible sol·licitar-la estant ja al país? En cas contrari, és molt probable que el migrant romangui indocumentat, amb totes les dificultats i riscos que això implica, o que es vegi obligat a tornar al seu país, havent enfrontat grans dificultats.





El portal va ser inaugurat per l'Ambaixador Javier Paulinich, SP de l'SELA i van participar com a ponents; Marcelo Pisani, director regional per a Amèrica d'al Sud de l'Organització Internacional de Migracions (OIM); Felipe Muñoz, cap de la Unitat de Migració del Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), i Francesco Carella especialista en Migració Laboral de l'Organització Internacional del Treball (OIT).





Es va coincidir que, al costat de la feina d'altres organismes del sistema internacional, l'OM del SELA donarà més visibilitat a la realitat migratòria de la nostra regió.





Per exemple, el Sr. Pisani va recalcar que "l'assumpte de la migració varia molt en les diferents àrees d'Amèrica Llatina i del Carib. A Amèrica de Sud evidentment ressalta el cas dels migrants veneçolans, però també és notable l a migració des d'Àfrica i Àsia a països com Brasil i Colòmbia. Al Carib, és comú la migració de persones fugint dels huracans, així com la migració d'Haití a la República Dominicana i Guyana. I en tot el continent es nota una migració cap al nord, de persones que ve de Centre i fins i tot Sud Amèrica, fent-camí cap als Estats Units. "





Per la seva banda, Felipe Muñoz (BID), va emfatitzar "l'important que és tenir informació correcta i actualitzada. La data és la clau per a la compressió real del fenomen migratori. Per exemple, indico, República Dominicana té plantejat fer un cens de les seves migrants. Aquesta informació permet no només identificar els principals reptes que s'han de superar per poder rebre als estrangers, sinó que també mostren la seva aportació, revelant, per exemple, els beneficis fiscals que molts països han rebut per acollir els migrants. "





Llavors, tal com l'inicia el propi portal, l'Observatori de Migracions és una plataforma creada pel Sistema Econòmic Llatinoamericà i del Carib (SELA) per al "seguiment i anàlisi de les polítiques dissenyades pels Estats membres per atendre els moviments migratoris de la regió des de les seves diferents dimensions: el marc jurídic normatiu, les polítiques públiques, les dades i els successos rellevants, pretén fomentar espais per a l'intercanvi d'informació, discussió i anàlisi sobre el tema, que permeti un major coneixement de la realitat dels migrants i dels impactes de les migracions en els països d'origen, trànsit i destí, des d'una visió integral de la mobilitat humana. "





veure www.sela.org/es/migraciones/