La Lluna s'està allunyant de la Terra

Es creu que la Lluna es va formar quan un protoplaneta de la grandària de la planeta Mart va topar amb la Terra primigènia fa uns 4.400 milions d'anys. La runa d'aquesta enorme col·lisió que van quedar escampats per l'espai proper al planeta es van fusionar poc a poc per formar la Lluna.





Crèdits: Getty images





En el moment de la seva formació, la Lluna estava molt més a prop de la Terra, a només 22.500 km de distància, en comparació amb els 402.336 km de mitjana entre la Terra i la Lluna en l'actualitat. Això ho podem apreciar en la forma de la Lluna, la cara visible té moltes planes i mars, aquests són deguts a processos volcànics produïts quan estava molt a prop de la Terra i provocat per intenses forces de marea, però a la cara oculta hi ha milers de cràters i pocs mars de lava, de fet la superfície de la cara oculta és més dura i gruixuda que la de la part visible que va estar menys exposada a forces de marea. La Lluna i la Terra tenen un moviment síncron, és a dir sempre veiem la mateixa cara de la Lluna, això és perquè a la Lluna et costa el mateix temps en rotar sobre el seu eix que la seva translació al voltant de la Terra.





Des de la formació de la Lluna està s'està allunyant de la Terra, a una velocitat de gairebé 4 cm per any, més exactament 3,78 cm per any, en comparació i aproximadament a la mateixa velocitat a la qual creixen les nostres ungles durant un any .Sí s'allunyés moltíssim com per a "escapar" de la Terra, sense el nostre satèl·lit natural de la Terra podria alentir prou com per tornar-se inestable, però això portaria milers de milions d'anys i és possible que mai succeeixi.





La migració de la Lluna lluny de la Terra es deu principalment a l'acció de les marees terrestres. La Lluna es manté en òrbita per la força gravitacional que la Terra exerceix sobre ella, però la Lluna també exerceix una força gravitacional sobre el nostre planeta i això provoca que el moviment dels oceans de la Terra formi un cert inflor de marea. En un nivell bàsic, la gravetat de la Lluna exerceix un arrossegament sobre la Terra que alenteix la seva rotació, i la gravetat de la Terra exerceix una tirada sobre la Lluna que expandeix la seva òrbita. Els dos efectes s'equilibren conservant el moment angular .





La Terra i la lluna, observades des de Mart. Combina dues imatges adquirides el 20 de novembre de 2016, per la càmera HiRISE de l'orbitador de Reconeixement de Mart (MRO). Crèdits: NASA / JPL-Caltech / Univ. D'Arizona.





A causa de la rotació de la Terra, aquest inflor de les marees en realitat es troba lleugerament per davant de la Lluna. Part de l'energia de la Terra girant es transfereix a la protuberància de la marea a través de la fricció. Això impulsa la protuberància cap endavant, mantenint-la per davant de la Lluna. La protuberància de la marea alimenta una petita quantitat d'energia a la Lluna, empenyent-la a una òrbita més alta.





Aquest fenomen és similar a l'experiència que un sent en uns cavallets, com més ràpid gira, més fort és la sensació de ser llançat cap a fora.





Però l'energia guanyada a mesura que la Lluna és empesa cap amunt s'equilibra amb una reducció en l'energia del seu moviment, de manera que una acceleració proporcionada per les marees de la Terra en realitat està frenant a la Luna. Si bé 3,78 cm pot no pot semblar molt, aquesta petita diferència durant un període de temps prou llarg podria afectar la vida a la Terra, fent que el planeta s'alenteixi.





A la Terra primitiva, quan la Lluna es va formar, els dies duraven cinc hores, però amb l'efecte de frenada de la Lluna operant a la Terra durant els últims 4.500 milions d'anys, els dies s'han alentit a les 24 hores amb les que estem familiaritzats ara, i continuaran desaccelerant en el futur.





La durada d'un dia, o en altres paraules, la velocitat de rotació de la planeta, juga un paper important en la seva estabilitat. A mesura que la rotació de la Terra s'alenteix, tot el nostre planeta pot començar a trontollar lentament i això tindrà un efecte devastador en les nostres estacions. Tenim les estacions a causa de la inclinació de la Terra en un angle de 23 graus sobre el seu eix. Durant l'estiu, l'hemisferi nord està inclinat cap al sol, de manera que tenim dies més llargs i un clima més càlid. No obstant això, a l'hivern, l'hemisferi nord s'inclina lluny de el sol, el que ens dóna dies més curts i un clima més fresc





Photo by Dom Le Roy on Pexels.com





Projectant cap endavant, arribarà un dia dins de 50 mil milions d'anys en què l'òrbita de la Lluna arribarà al seu grandària màxima. En aquest moment, una òrbita lunar durarà 47 dies. El període de rotació de la Lluna també serà de 47 dies, el que significa que un costat de la Terra s'enfrontarà a la Lluna en tot moment, a l'igual que un costat de la Lluna actualment s'enfronta a la Terra sempre. Amb tot el sistema sincronitzat, la Terra i la Lluna ja no tindran efectes de marea entre si i la Lluna deixarà d'allunyar.





La Terra seguirà tenint marees, però aquest cop produïdes pel Sol. Quan la Lluna deixi d'allunyar tornarà cap a nosaltres poc a poc acostant-tant que es destrossarà formant un anell en uns 100.000 milions d'anys, però clar hi ha un problema, i és que el Sol, la nostra estrella tindrà un final terrible molt abans convertint-se en una geganta vermella que arrasarà el nostre planeta molt abans que la Lluna s'allunyi i s'acosti.





Realment el sistema solar, la galàxia i tot és univers és realment curiós i increïble.

