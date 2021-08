Les 5 millors platges per practicar nudisme a la Costa Brava

La Costa Brava està plena de cales boniques, però no totes són aptes per a tothom. Per exemple, hi ha platges que no accepten mascotes i altres cales aptes per anar amb gossos , tal com explicàvem l'altre dia. Hi ha algunes per als que volen estar envoltats de gent i comptar amb serveis i altres per als que prefereixen la tranquil·litat. I en aquest article parlarem d'aquelles ideals per a les persones liberals que volen practicar nudisme. Fem una llista amb les millors.





1. Cala Murtra (Roses)







PaliGol - Treball propi- Wikimedios







La Cala Murtra és una platja verge que es troba a 6 quilòmetres del nucli urbà de Roses. Accedir-hi comporta caminar 500 metres per un sender, però val la pena si busques tranquil·litat. De sorra gruixuda i pedres petites, aquesta bonica platja d'aspecte salvatge no té serveis i és idònia per practicar nudisme i busseig.





2. Platja de Borró (Llançà)





Patronat de turisme de la Costa Brava @ep





La platja del Borró es troba al cap Ras, a nord del Cap de Creus, a Llançà. De la mateixa manera que Cala Murtra, parlem d'una platja verge i naturista, envoltada de pedres i grava en què normalment el mar es troba totalment en calma.





3. Platja Illa Roja (Begur)

















Aquesta cala de Begur és una de les de majors dimensions de Sa Riera, amb 180 metres de longitud i 65 metres d'ample. Envoltada per un entorn natural, té un illot rocós que la presideix, sorra fina i aigua transparent.





4. Platja de l'Pi - Portbou





Patronat de turisme de la Costa Brava





Envoltada per penya-segats i arrefices, aquesta platja de còdols té quaranta metres de llarg i és molt tranquil·la. És ideal per bussejar, com moltes altres de la Costa Brava, amb la diferència que aquesta és nudista.





5. Cala Canyers (Palamós)

















Aquesta cala de sorra gruixuda i còdols té solament 25 metres de llarg i 8 d'ample, de manera que és bastant petita i acollidora. No està urbanitzada, però té 2 casetes de pescadors del segle XX. Està protegida del vent del nord gràcies a la seva ubicació i la seva aigua, tranquil·la i turquesa, et convida a donar-te un bon bany.