Coneixes les dades més sorprenents dels trens més curiosos del món?

El tren és un dels mitjans de transport més utilitzats. El fem servir per anar i tornar de la feina, per fer petits viatges o excursions. El fem servir a les nostres ciutats i quan ens trobem lluny d'elles. Però malgrat que formen part del nostre dia a dia, hi ha moltes curiositats sobre ells que potser mai hem escoltat. I també hi ha molts trens diferents als que estem acostumats a veure.





Per exemple, sabies què a Bangkok (Tailàndia) hi ha un tren que passa entre les parades d'un mercat? Els venedors del Mae Klong han de recollir els tendals i tots els productes cada vegada que el ferrocarril passa per allà.





Parlant de trens curiosos podem fer esment al Patagònia Express. Aquest tren fa la ruta en què es va produir el robatori del segle a Argentina i els passatgers gaudeixen d'una reconstrucció del robatori, a més de poder apreciar el paisatge per les finestretes.





Un altre tren que es diferencia bastant dels que coneixem és el Rovos Rail. Aquest tren és un hotel de cinc estrelles portat a les vies; és el més luxós del món. Cobreix el trajecte entre Ciutat del Cap, a Sud-àfrica, i El Caire, a Egipte. I perquè els passatgers vagin el més còmodes possible disposa d'habitacions dobles i individuals, restaurant i fins i tot spa.





Però a més de trens diferents en el seu concepte també n'hi ha que baten rècords. Per exemple, el 2007 a França un TGV va aconseguir la màxima velocitat registrada fins al moment: 574,8 km / h. D'altra banda, si en lloc de referir-nos a la velocitat parlem de la màxima distància recorreguda, llavors ens hem d'anar al Sàhara: des Nuadibí surt un tren a Zourat que recorre 700 quilòmetres.





No obstant això, rècords n'hi ha molts. Així, el Lhasa Express és el que el té en màxima altitud: aconsegueix més de 5.000 metres sobre el nivell del mar i va de Xining a Lhasa, al Tibet. Tant és així que en el seu interior hi ha abastament d'oxigen, per si algun passatger necessita recórrer a ell.





En el llibre dels rècords apareix també un altre tren considerat com el que va transportar la càrrega més pesada: 100.000 tones. A més, les seves dimensions també eren sorprenents, ja que mesurava 7 quilòmetres de llarg.