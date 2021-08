5 pobles bonics per fer una excursió sense sortir de Barcelona (II)

Setmanes enrere vam publicar a Catalunya Press una llista amb 5 pobles bonics per fer una excursió sense sortir de Barcelona i en aquest article us portem una segona part. Perquè Barcelona té molts pobles de gran bellesa als que escapar-se per desconnectar de la rutina. Als que anar per gaudir d'un dia diferent en família, viatjant en ocasions al passat; respirant l'aire pur de la natura altres vegades.





Així que si ja has visitat tots els de la primera llista, prepara paper i boli i pren nota dels que et mostrem a continuació.





Castellet i la Gornal





Situat a la vora de l'embassament de Foix, aquest petit poble és un descobriment tant per a aquells que se'l troben de casualitat com per als que hi van expressament a visitar-lo. Petit, amb casetes de pedra decorades amb enfiladisses, un pont romà, una església romàntica i un castell del segle X presidint-lo des de la zona més alta. Així és aquest poble de Barcelona des del que surten rutes que permeten descobrir el seu entorn natural.





Pujalt





















Pujalt és un petit poble de la comarca de l'Anoia, en ple centre de Catalunya, al límit de la província de Barcelona. Està ple de cases de pedra, carrerons estrets i passos coberts que et porten de viatge al passat. I, com no és tan conegut com altres pobles de el mateix estil, t'aporta molta més tranquil·litat.







Castellar de n'Hug





Envoltat per muntanyes, aquest bonic poble es troba també en l'extrem de la província de Barcelona. Destaquen el seu casc històric, el seu Museu del Pastor i, sobretot, les fonts del riu Llobregat. Aquest riu que desemboca a la Mediterrània neix en aquest municipi, a 1259 metres d'altitud a la serra del Cadí.





Sitges





Pot ser que a l'estar tan a prop de Barcelona capital de vegades se'ns oblidi que Sitges és un poble molt bonic al què anar a passar el dia. Sitges té unes platges amb amplis trossos de sorra, un carrer, 'el del Pecat', ple de bars, una església a peu de mar, un casc històric amb casetes de pescadors i molts edificis modernistes. Sens dubte, per la seva proximitat i els seus encants, val la pena visitar-lo.





Sant Pol de Mar



















A la comarca del Maresme trobem Sant Pol de Mar, un altre poble de costa en el qual gaudir de sol i Mediterrani. Compta, a més, amb dues cases modernistes, l'església de Sant Pau (del segle XI) i la de Sant Jaume (del segle XVI).