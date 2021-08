Els turistes que vulguin visitar Venècia hauran de reservar la seva estada i pagar per accedir a la ciutat

@EP





Venècia és una de les ciutats que més turistes reben. A nord d'Itàlia, les persones que vulguin visitar la ciutat dels canals hauran de reservar la seva estada i pagar per accedir a Venècia. Per a això, s'han instal·lat uns nous torns situats en els accessos a centre històric i que entraran en marxa a partir de 2022, segons han confirmat mitjans italians.





La pandèmia ha provocat que aquesta nova mesura s'apliqui a partir de l'1 de juny de 2022, però estava prevista que entrés en vigor a partir de l'1 de gener. Això sí, durant el mes de setembre començaran els primers assajos per veure com funciona aquest nou sistema de pagament que volen implantar.





ELS PREUS





L'entrada a Venècia perquè costarà entre 3 i 10 euros. Una forquilla que dependrà del dia en què es visita la ciutat i quantes persones ho facin. Òbviament, les persones que siguin residents de la zona del Vèneto no hauran de pagar, però per desplaçar estan estudiant que hagin de reservar.





En aquest sentit, la tecnologia també jugarà un paper fonamental. Per poder reservar existirà una aplicació o es farà a través del web i es descarregarà un QR per passar-ho per la zona de l'entorn. El sistema tecnològic comptarà amb més de 500 càmeres d'alta definició i més de 100 sensors.





Aquestes mesures estan marcades pel turisme massiu. Durant els deu primers dies d'agost, es van registrar entrades de persones de 136 països diferents i pics de més de 80.000 persones el mateix dia.