El futur de la seguretat intel·ligent a la llar

La digitalització ha conquerit també les llars. El cap de platja del desembarcament va ser l'arribada de la banda ampla als domicilis particulars -primer a través de l'ADSL que utilitzava les línies telefòniques convencionals, després amb el desplegament de noves xarxes de fibra òptica fins a la llar-, per aconseguir portar-hi les comunicacions de dades -Internet, per aclarir-nos-, i, més endavant, la televisió a través d'IP. Però, una vegada que les infraestructures digitals estan a casa nostra, la revolució continua des de dins. Ha arribat el que s'anomena llar intel·ligent o llar connectada.





En pensar en la llar intel·ligent, el primer que ens ve al cap són els assistents amb forma d'altaveu, que van aterrar al nostre país comercialment en 2018. Amazon Tiro, Google Home, Apple Home o Movistar Home, s'han convertit en la cara visible de la residència digital, si bé, en la majoria dels casos, el seu ús es limita a fer de comandament a distància activat per la veu, lluny de qualsevol aplicació domòtica més interessant. I la veritat és que és un terreny que a poc a poc va oferint solucions cada vegada més completes per automatitzar el funcionament de l'entorn domèstic -termòstats, interruptors, bombetes ... -, i que adquireix una rellevància decisiva en l'apartat de la seguretat. La smart security o seguretat intel·ligent es perfila com una de les àrees de la domòtica que més creixeran en els pròxims anys.





Els sistemes de seguretat connectats a internet i els dispositius que els integren garanteixen a l'usuari poder gaudir d'una presència remota a la seva llar, permetent observar el que passa allà durant la seva absència i interactuar des de la distància, si això resulta necessari. Es tracta de temes com les càmeres intel·ligents equipades amb sensors de detecció de moviment, que identifiquen tots aquells que resulten inesperats a la zona vigilada, enviant les imatges corresponents a l'amo. Alguns models poden arribar a saber quan estan els habitants al domicili i desactivar automàticament en conseqüència.





Un altre dispositiu destacable en el camp de la seguretat de la llar és el timbre intel·ligent, que a l'ésser premut alerta a l'ocupant i li ofereix al telèfon mòbil la imatge del visitant que està a la porta, a més de l'opció de comunicar-se amb ell. Per la seva banda, els panys digitals permeten gestionar l'accés a l'habitatge, registrant qui entra o surt i informant en temps real a l'amo, i establir alarmes, per exemple, per avisar quan arriben els nens de l'escola.





Igualment, poden ser operades remotament com claus electròniques, per bloquejar temporalment l'accés a l'habitatge o permetre-ho quan volem franquejar l'entrada a algú i no som a casa. També entren en el camp de la seguretat domèstica els detectors, per exemple, de fum, de monòxid de carboni o d'aigua, que informen de possibles accidents domèstics i fins i tot que poden arribar a emprendre accions automàticament, com tancar la clau de pas d'una canonada si es detecta una humitat excessiva en l'àrea objecte de vigilància.





En general, tot el sector d'activitat comercial al voltant de la llar intel·ligent està esperant que sorgeixi una demanda crítica que s'estabilitzi la senda de creixement. Tot i que les perspectives que ofereixen els grans nombres són més que favorables, la veritat és que el client potencial no acaba de decidir-se per omplir casa de xafarderies amb el cognom "intel·ligent", que prometen fer-li la vida més fàcil, amb l'excepció dels citats altaveus, el mercat sembla haver trobat una base de clients.





I, amb tot, en gran part de les cases en què estan instal·lats no se'ls dona un ús més enllà de com a interfície vocal d'internet. En el cas dels serveis de seguretat la història és la mateixa. Markets and Markets prediu que el valor global del sector arribarà gairebé els 75 000 milions de dòlars en 2023, amb una taxa de creixement interanual compost del % entre 2018 i el citat any. No obstant això, les enquestes directes als consumidors demostren que el preu dels sistemes és encara relativament car i es converteix en una barrera de cara a la seva adopció.





Una enquesta que va dur a terme Ovum en sis països (Xina, Estats Units, Gran Bretanya, França, Alemanya i Espanya) va posar en relleu que per a la cinquena part de la mostra el preu de les càmeres web internes i externes, i dels panys i timbres intel·ligents és massa alt en l'actualitat, xifra que s'elevava finsa gairebé a la tercera part dels enquestats en fer referència a l'alarma professional connectada a un servei de seguretat.





Encara més preocupant, de cara al creixement a curt termini de sector, és la dada que entre el 15% i el 22% -en funció del servei o dispositiu- de la població consultada no el veu utilitat. Curiosament, en ésser preguntats per un altre tipus de dispositius intel·ligents no directament relacionats amb la seguretat aquestes xifres pugen: el 36% no els veu una utilitat clara als interruptors intel·ligents, el 32% a les bombetes intel·ligents, i el 31% no la hi veu els endolls intel·ligents.