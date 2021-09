5 miradors de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que t'impressionaran

Fa un temps us descobríem des de Catalunyapress diversos miradors de la ciutat de Barcelona amb vistes increïbles de la ciutat. En aquesta ocasió tornem amb una altra tanda, però aquesta vegada anomenarem alguns, amb tota probabilitat més desconeguts, repartides per diferents localitats de l'Àrea Metropolitana. Et perdràs?





Mirador dels Xiprers, Esplugues de Llobregat





Per accedir a aquest mirador s'ha de caminar uns minuts per un bonic camí de muntanya, i és que es troba a l'extrem meridional de la serra de Collserola, al Passeig de les Aigües. Rep el seu nom perquè en ell hi ha plantats diversos xiprers. Però sens dubte, el realment bonic són les vistes: de la plana de Barcelona, de Delta del Llobregat i de les muntanyes del voltant. A més de tot això, es pot gaudir d'una preciosa posta de sol.





Bruguers, Gavà





Deixant el cotxe a prop de l'ermita de Bruguers es pot pujar fins al castell o caminar a diferents punts d'interès de la zona. A mesura que puges, les vistes de Gavà, tant de la vila com de la costa, així com dels pobles de més enllà com Viladecans o Sant Boi de Llobregat, t'impressionaran.





Mirador del Ratpenat, Castelldefels-Garraf





Al Parc Natural de Garraf, pujant des de Castelldefels, trobem aquest altre mirador. És petitó, no està gens transitat i les vistes que ofereix de la costa de Castelledefels i del Port Ginesta són molt boniques. Es veu el mar, el passeig marítim, es veuen els vaixells, es veu muntanya i es veuen fins i tot les cases de luxe que es perden entre ella.





Mirador de l'aeroport, el Prat





Aquest mirador del Prat és força diferent dels altres dos que hem esmentat fins ara i és que lluny de poder veure el mar o la ciutat, el que es pot veure des d'ell són els avions aterrar. A pocs metres d'altitud, a punt de tocar terra, sobrevolen els caps dels que s'acosten a veure'ls arribar a Barcelona.





Turó de Calamot, Gavà





A 86 metres sobre el nivell de la mar es troba el cim del Turó de Calamot, a la qual s'accedeix després d'un petit passeig entre roques vermelloses. Des de dalt es veu no només Gavà, sinó que s'aconsegueix a visualitzar fins i tot Montjuïc.