Una funerària ha fet un anunci demanant que la població no es vacuni

Twitter @yourgeniushands





Una camioneta aquesta recorrent els carrers d'un poble de Carolina de Nord, als Estats Units, instant a la gent a "no vacunar".







A sota de la recomanació, es pot llegir que està patrocinat per 'Wilmore Funeral Home', una funerària local. I és que, com tothom sap, com més morts hi hagi, més diners guanyen les funeràries.





Al buscar el nom de la funerària a Google i accedir a la seva pàgina web , es pot veure un disseny simple en blanc i negre amb el missatge: "Vacuna't ara. Si no, ens veiem aviat".





A la mateixa web, aporten informació directa sobre on es poden vacunar els ciutadans i intenten tranquil·litzar la població sobre els possibles efectes secundaris: "Una vacuna obté l'aprovació de govern només després que s'ha demostrat que és segura i efectiva. El procés d'aprovació involucra panells d'experts independents contractats per les companyies farmacèutiques, així com revisions el propi personal científic de la FDA i un panell independent d'experts convocats per la FDA ", assenyalen a la web.